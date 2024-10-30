Діти в костюмах серійних убивць: як у Британії готуються до Геловіну

Найчастіше до свята обирають образи маніяків із популярних фільмів жахів та серіалів, кажуть власники магазинів. Експерт із питань споживачів вважає, що в такі костюми дітей вдягають батьки для яскравих фото.

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У світі зараз активно готуються до Геловіну (англ. Halloween), який святкують в ніч на 1 листопада. Готуючи костюми для своїх дітей, батьки у Великій Британії частіше відмовляються від простих образів привидів із білих простирадл, а натомість купують маски та дорогі костюми серійних убивць та маніяків із фільмів жахів. Частина батьків непокоїться щодо того, чи доречні такі наряди для малечі, повідомляє Daily Star.

Деякі британські батьки вбирають своїх дітей у дорогі костюми, щоб привернути увагу друзів і знайомих у соціальних мережах і на тематичних вечірках, вважає експерт із питань споживачів Мартін Джеймс.

"Це, безперечно, тенденція. Багато батьків висловлювали занепокоєння щодо доречності деяких із цих нарядів і я не вірю в те, що діти вимагають їх. Деякі батьки можуть захотіти, щоб фотографії в Instagram були приголомшливими для вечірки. Що екзотичнішим є серійний вбивця, костюм, то дорожчий він. Є ціла конкуренція серед батьків", — сказав експерт.

Власники найбільшого в Європі магазину страшних костюмів для Геловіну Halloween House Том і Манджіт Чіма підтверджують, що родини обирають найчастіше образи з популярних фільмів і серіалів на Netflix. На піку популярності, за їхніми словами, біла маска привида та чорне вбрання з фільму "Крик", посмертна маска Майкла Майєрса з фільмів "Геловін" та маска зі шрамами й рукавиці з пазурями Фредді Крюгера з циклу "Жахіття на вулиці В'язів".

"Коли я була дитиною, це були контейнери для сміття та простирадла. Зараз люди витрачають 100 фунтів стерлінгів (близько 5 300 грн. — Ред.) на образ Майкла Майєрса або костюм клоуна Пеннівайза з фільму за Стівеном Кінгом "Воно", — сказала Манджіт.

Зазначимо також, 29 жовтня в NYpost повідомляли, що в Китаї заборонили вбиратися на Геловін. За інформацією ЗМІ, китайські поліцейські розганяють натовпи в моторошних костюмах після того, як громадяни використовували геловінські вбрання, щоб висміяти провальну політику Комуністичної партії Китаю.

Напередодні Фокус із посиланням на іноземні видання розповів історію свята Гелловін, яке насправді народилось не у США, а на Британських островах. Журналісти пояснили, що традиція вдягатись у страхітливі костюми та випрошувати цукерки народилася не в США: вона пов'язана з кельтською міфологією.