"Настоящий кошмар": в сети завирусилась фотография костюмов на Хэллоуин 30-х годов (фото)
В комментариях под фото отмечают, что старые маски из папье-маше были намного страшнее современных.
В сети обсуждают жуткую фотографию, на которой изображена группа детей в страшных костюмах и самодельных масках из папье-маше. Предполагается, что это фото сделано на праздновании Хэллоуина. Пост опубликовали на сайте Reddit.
На фотографии дети позируют в образах котов, лисиц, волков и слонов, но больше всего пользователей соцсетей напугали маски "странных" людей с гипертрофированными чертами.
"Я считаю, если цель — выглядеть устрашающе, то это определенно хорошая работа", — написал один из комментаторов под фото.
Многих поразило мастерство и креативность людей, которые создавали маски вручную.
"Это было еще до того, как мы полностью заполнили мир пластиковым мусором. Навыки, время и желание. В наши дни никто не хочет ничего домашнего, потому что можно купить пластиковые вещи дешево (дешево лишь потому, что не учитываются потери для экологии)", — отметил комментатор.
"Эта фотография — настоящий кошмар, но я действительно ценю значительное количество усилий, которые они приложили", — написал другой пользователь.
Некоторые предположили, что фото на самом деле может быть кадром из немого фильма.
"На самом деле я почти уверен, что это фильм немой эпохи, а не костюмы на Хэллоуин. Это довольно сложные маски для 1930-х годов, и, скорее всего, их не изготовили бы и не продали на праздник. Я не могу найти точный источник фильма, поскольку в течение многих лет это изображение часто использовали в мемах", — высказал мнение один из комментаторов.
Тем временем в Великобритании родители одевают своих детей на Хэллоуин в костюмы серийных убийц, сообщали СМИ накануне праздника. Владельцы магазинов отмечают, что на маски и наряды британские семьи могут тратить до 100 фунтов стерлингов (около 5 300 грн).
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