"Справжній кошмар": у мережі завірусилась світлина костюмів на Геловін 30-х років (фото)

У коментарях під фото зазначають, що старі маски з пап'є-маше були набагато страшніші за сучасні.

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У мережі обговорюють моторошну світлину, на якій зображено групу дітей у страшних костюмах і саморобних масках із пап'є-маше. Припускається, що це фото зроблено на святкуванні Геловіну. Пост опублікували на сайті Reddit.

На фотографії діти позують в образах котів, лисиць, вовків та слонів, але найбільше користувачів соцмереж налякали маски "дивних" людей з гіпертрофованими рисами.

На старому фото позують у костюмах тварин та людей з гіпертрофованими обличчами Фото: Reddit / r/Weird

"Я вважаю, якщо мета — виглядати страхітливо, то це безперечно хороша робота", — написав один із коментаторів під фото.

Користувачі оцінили маски до Геловіну 1930-х років Фото: Скриншот

Багато кого вразила майстерність і креативність людей, які створювали маски вручну.

"Це було ще до того, як ми повністю заповнили світ пластиковим сміттям. Навички, час і бажання. У наші дні ніхто не хоче нічого домашнього, тому що можна купити пластикові речі дешево (дешево лише тому, що не враховуються втрати для екології)", — зазначив коментатор.

Люди дивуються майстерності тих, хто створював маски Фото: Скриншот

"Ця фотографія – справжній кошмар, але я справді ціную значну кількість зусиль, які вони доклали", — написав інший користувач.

Деякі припустили, що фото насправді може бути кадром з німого фільму.

"Насправді я майже впевнений, що це фільм німої епохи, а не костюми на Геловін. Це досить складні маски для 1930-х років, і, швидше за все, їх не виготовили б і не продали на свято. Я не можу знайти точне джерело фільму, оскільки протягом багатьох років це зображення часто використовували в мемах", — висловив думку один із коментаторів.

Коментатори припускають, що на фото — кадр із фільму Фото: Скриншот

Тим часом у Великій Британії батьки вдягають своїх дітей на Геловін у костюми серійних убивць, повідомляли ЗМІ напередодні свята. Власники магазинів зазначають, що на маски та вбрання британські родини можуть витрачати до 100 фунтів стерлінгів (близько 5 300 грн).

Раніше, 29 жовтня, в США жінку оштрафували за прикрасу до Геловіну, повідомляло видання Mirror. Вона встановила на подвір'ї автомобіль, за кермом якого лялька з обличчям американського експрезидента Дональда Трампа збивала людину