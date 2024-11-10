"Дохід — 20 тисяч в день": касир супермаркету розповів, як обманюють покупців (відео)

Виктор Рыбачок рассказал, что после начала полномасштабного вторжения мошенники придумали новую схему, чтобы обвести вокруг пальца состоятельных людей.

Кассир одной из украинских сетей супермаркетов Виктор Рыбачок предупредил покупателей о деятельности так называемых "профессиональных нищих", придумавших новую схему незаконного заработка. Своим опытом он поделился с авторами YouTube-канала LUKI.

"Сейчас есть профессиональные нищие. Как они работают? Человек приходит в супермаркет плохо одетым, хотя от него не воняет — просто у него бедная и изношенная одежда. Подходит к богатым покупателям и говорит: "Боже, нечего есть — купите". А для состоятельного человека, понимаете, колбаса за 300 грн — это не цена, он берет и покупает кило. Однажды я увидел, как такой профессиональный нищий выходит из супермаркета, идет к своей машине, открывает багажник, а там все заполнено пакетами из нашего и других магазинов. Подумал себе, что ему уже достаточно, сел и уехал", — рассказывает Виктор.

Также он рассказал об истории одной женщины, которая приходила в магазин с малолетними детьми. По его словам, это было уже после полномасштабного вторжения.

"Она говорила, что беженка. Мол, вот у нее маленький ребенок и нужно детское питание. Обычное не подходит, потому что аллергия. Выбирала самое дорогое, которое стоило 800 грн за баночку. Брали 2-3 штуки. Человек, который им это покупал, шел по своим делам, а она возвращалась через полчаса и требовала у кассира вернуть деньги за товар. Увидев это несколько раз, наши девушки просто начали возвращать деньги покупателям или на карту, или никак", — говорит мужчина.

Виктор Рыбачок рассказал о так называемых "профессиональных нищих" Фото: LUKI

По его словам, "профессиональные нищие" зарабатывают по 2000 грн на одной точке. Обойдя 10 супермаркетов, таким образом можно получить до 20 тысяч гривен.

Напомним, ранее Фокус писал, как менеджер супермаркета с 21-летним стажем Ник раскрыл типы покупателей, которых ненавидит весь персонал. Своим опытом британец поделился в одном из эпизодов подкаста Джо Марлера "Вещи, которые делают люди".

Также мы рассказывали о женщине, которая пришла за покупками в один из самых дорогих супермаркетов мира и обнаружила, что не может позволить себе даже коробку ягод.