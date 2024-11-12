Илон Маск имеет особый вопрос для определения лжецов на собеседовании: что он спрашивает

По словам Илона Маска, люди, которые не знают деталей и ответов на мелкие уточняющие вопросы, скорее всего врут

При найме на работу миллиардер Илон Маск задает один вопрос, ответ на который помогает бизнесмену понять, врет ли ему потенциальный сотрудник Об этом рассказал сам Маск, пишет Unilad.

Вместо того, чтобы обращать внимание на образование кандидата или сосредотачиваться на квалификации человека и его качествах, Маск спрашивает только об одном: "С какими самыми сложными проблемами в своей карьере вы имели дело и как вы с ними справлялись? Какие решения принимали в ключевых точках перехода?"

По мнению миллиардера, этого вопроса "обычно достаточно", чтобы оценить кандидатов и выяснить — врут они или нет.

"Я действительно ищу доказательства исключительной способности — что кандидаты столкнулись со сложными проблемами и преодолели их, что если были достижения, то за них отвечали именно они", — пояснил Маск.

По его словам, обычно люди, которым пришлось бороться с проблемами, действительно понимают их и не забывают.

"Таким образом можно выявить лжеца — "вы можете задать им очень подробные вопросы об этом, и они будут знать ответ, тогда как лицо, которое на самом деле не было ответственным за это достижение, не будет знать подробностей", — подчеркнул Маск.

Наконец журналисты отметили, что основатель таких компаний, как PayPal, Tesla и SpaceX, который провел собеседования с тысячами кандидатов, кое-что знает о ведении бизнеса и разбирается в людях.

Напомним, мужчина получил работу, надев на собеседование искусственные усы.

8 ноября трансгендерная дочь Илона Маска сообщила, что хочет уехать из США.