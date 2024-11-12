Ілон Маск має особливе запитання для визначення брехунів на співбесіді: що він запитує

За словами Ілона Маска, люди, які не знають деталей та відповідей на дрібні уточнювальні запитання, швидше за все брешуть

Під час найму на роботу мільярдер Ілон Маск ставить одне запитання, відповідь на яке допомагає бізнесмену зрозуміти, чи бреше йому потенційний співробітник Про це розповів сам Маск, пише Unilad.

Замість того, щоб звертати увагу на освіту кандидата або зосереджуватися на кваліфікації людини та її якостях, Маск запитує лише про одне: "З якими найскладнішими проблемами у своїй кар'єрі ви мали справу і як ви з ними справлялися? Які рішення ухвалювали в ключових точках переходу?"

На думку мільярдера, цього питання "зазвичай достатньо", щоб оцінити кандидатів та з'ясувати — брешуть вони чи ні.

"Я справді шукаю докази виняткової здатності — що кандидати зіткнулися зі складними проблемами та подолали їх, що якщо були досягнення, то за них відповідали саме вони", — пояснив Маск.

За його словами, зазвичай люди, яким довелося боротися з проблемами, справді розуміють їх та не забувають.

"Таким чином можна виявити брехуна — "ви можете поставити їм дуже детальні запитання про це, і вони знатимуть відповідь, тоді як особа, яка насправді не була відповідальною за це досягнення, не знатиме подробиць", — підкреслив Маск.

Насамкінець журналісти наголосили, що засновник таких компаній, як PayPal, Tesla та SpaceX, який провів співбесіди з тисячами кандидатів, дещо знає про ведення бізнесу та розуміється на людях.

Нагадаємо, чоловік отримав роботу, вдягнувши на співбесіду штучні вуса.

8 листопада трансгендерна дочка Ілона Маска повідомила, що хоче виїхати зі США.