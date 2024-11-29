Все училище узнало о романе замужней учительницы с учеником: их чат "высветился" на проекторе

Администрация образовательного учреждения заявила, что очень серьезно относится к этому случаю и уже начала расследование. Женщину отстранили от работы.

В одном из профессионально-технических училищ на севере Китая отстранили от работы учительницу, когда стало известно, что она находится в романтических отношениях с учеником подросткового возраста. Их переписку в онлайн-чате социальной сети WeChat случайно вывели на экран проектора перед классом. Об этом сообщает издание SCMP.

Учительница по фамилии Чжан работает в профессионально-техническом училище в городе Циньюань, провинция Шаньси. Она замужем и имеет дочь.

В чате юноша в возрасте от 15 до 18 лет спросил: "Дорогая, почему ты плачешь?". Женщина ответила: "Я помогла дочери помыть ноги и попросила помыть мои, но она отказалась. Потом позвала мужа, но он также не захотел. Была очень раздражена и сказала ему: "Ребенок относится ко мне так же, как и ты". Мне так грустно! За кого я вышла замуж?" — размышляла Чжан.

Ученик, чье имя не разглашается, успокоил любимую, добавив: "Не проси его что-то для тебя делать, потому что я буду ревновать. Когда мы будем жить вместе, я помою тебе ноги", — признался он.

Учительницу уже отстранили от работы Фото: Flickr

Сообщается, что об отношениях пары стало известно всему классу, поскольку учительница пользовалась компьютером, подключенным к проектору, не выйдя со своей страницы в WeChat.

Пока неизвестно, сколько времени они находятся в отношениях. Администрация образовательного учреждения заявила, что очень серьезно относится к этому случаю и уже начала расследование. Чжан отстранили от работы.

Эта история быстро распространилась в социальных сетях, спровоцировав дискуссию.

"Интересно, что почувствуют родители ученика, когда узнают, что их ребенок встречается с женатой учительницей", — написал один юзер;

Другой прокомментировал: "Это свидетельствует о снижении моральных стандартов в обществе".

"Каждый человек имеет право на любовь", — добавил третий участник обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что 46-летняя Эми Спаркс из Мичигана (США) вышла замуж за 21-летнего Брайса — лучшего друга своего сына. Женщину очень беспокоила 25-летняя разница в возрасте, однако она не смогла сдержать чувств.

Также мы рассказывали, что смертельно больной Джон МакМехон, бывший помощник менеджера городского совета Глазго (Великобритания), за считанные месяцы до смерти женился на "любви всей своей жизни". Свадьба пары состоялась в местном хосписе Марии Кюри.