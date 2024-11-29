Все училище дізналось про роман заміжньої вчительки з учнем: їхній чат "висвітився" на проєкторі

Адміністрація освітнього закладу заявила, що дуже серйозно ставиться до цього випадку і вже розпочала розслідування. Жінку відсторонили від роботи.

В одному з професійно-технічних училищ на півночі Китаю відсторонили від роботи вчительку, коли стало відомо, що вона перебуває у романтичних стосунках з учнем підліткового віку. Їхнє листування в онлайн-чаті соціальної мережі WeChat випадково вивели на екран проєктора перед класом. Про це повідомляє видання SCMP.

Вчителька на прізвище Чжан працює в професійно-технічному училищі у Ціньюані, провінція Шаньсі. Вона заміжня та має доньку.

У чаті юнак віком від 15 до 18 років запитав: "Люба, чому ти плачеш?". Жінка відповіла: "Я допомогла доньці помити ноги й попросила помити мої, але вона відмовилася. Потім покликала чоловіка, але він також не захотів. Була дуже роздратована і сказала йому: "Дитина ставиться до мене так само як і ти". Мені так сумно! За кого я вийшла заміж?" — розмірковувала Чжан.

Учень, чиє ім'я не розголошується, заспокоїв кохану, додавши: "Не проси його щось для тебе робити, бо я буду ревнувати. Коли ми житимемо разом, я помию тобі ноги", — зізнався він.

Вчительку вже відсторонили від роботи Фото: Flickr

Повідомляється, що про стосунки пари стало відомо всьому класу, оскільки учителька користувалася комп'ютером, підключеним до проєктора, не вийшовши зі своєї сторінки у WeChat.

Наразі невідомо, скільки часу вони перебувають у стосунках. Адміністрація освітнього закладу заявила, що дуже серйозно ставиться до цього випадку і вже розпочала розслідування. Чжан відсторонили від роботи.

Ця історія швидко поширилася в соціальних мережах, спровокувавши дискусію.

"Цікаво, що відчують батьки учня, коли дізнаються, що їхня дитина зустрічається з одруженою вчителькою", — зауважив один юзер;

Інший прокоментував: "Це свідчить про зниження моральних стандартів в суспільстві".

"Кожна людина має право на кохання", — додав третій учасник обговорення.

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