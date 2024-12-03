Ягненок вырос вместе с ротвейлером: теперь он ведет себя как собака (видео)

Зрители в социальных сетях не могут налюбоваться питомцами, которые подружились на ферме и живут свою лучшую жизнь.

Ротвейлер подружился с ягненком на ферме. Их дружба стала настолько крепкой, что со временем домашнее животное начало вести себя как собака. Это подметила владелица фермы, опубликовав соответствующее видео в своих социальных сетях.

На коротком ролике показано, как оба животных вместе бегут в поле наперегонки. Чтобы не оказаться на последнем месте, ягненок изо всех сил промчался мимо пса. В подписи указано: "Собака ежедневно чувствует его энергетику".

Зрители не могут налюбоваться питомцами, которые живут свою лучшую жизнь. Однако кое-кто заметил, что овечка внушает больший страх, чем собака. Хозяйка согласилась с этим мнением: "С ней не стоит связываться!".

Пользователи TikTok начали шутить в разделе комментариев.

"Нет ничего опаснее овцы, которая считает себя ротвейлером", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Мне пришлось смотреть пять раз, чтобы понять, что это за порода собак".

"Этот собачий поворот в конце, ха-ха", — отметил еще один юзер.

Кстати, в последнее время люди все чаще заводят овечек как домашних любимцев. Эти животные хорошо реагируют на людей, они послушные и непривередливые в еде — помогут вам поддерживать газон в хорошем состоянии (уменьшая потребность в газонокосилках). Их шерсть используют для наполнения подушек и одеял. Кроме того, овечки славятся как животные-терапевты.

Однако тем, кто задумывается завести себе домашнего ягненка, следует ознакомиться с местными законами и правилами, поскольку в отдельных регионах могут действовать ограничения.

Напомним, ранее Сара Джонсон из Флориды (США) нашла на обочине грунтовой дороги Юпитер-Фармс двух брошенных собак с буквально разрывающей сердце запиской. Женщина решила забрать домашних любимцев переночевать к себе, а утром следующего дня отвезла в местный приют Furry Friends ("Пушистые друзья").

Кроме того, реакция золотистого ретривера при встрече с подругой своей хозяйки, которая не появлялась в течение месяца, стала вирусной в социальных сетях. Соответствующий ролик только в TikTok собрал более пяти миллионов просмотров, а также множество лайков, комментариев, репостов и других реакций.