Ягнятко виросло разом з ротвейлером: тепер воно поводиться як собака (відео)

Глядачі в соціальних мережах не можуть намилуватися вихованцями, які подружилися на фермі й живуть своє найкраще життя.

Ротвейлер заприятелював з ягнятком на фермі. Їхня дружба стала настільки міцною, що з часом свійська тварина почала поводитися як собака. Це підмітила власниця ферми, опублікувавши відповідне відео у своїх соціальних мережах.

На короткому ролику показано, як обидві тварини разом біжать у полі навипередки. Щоб не опинитися на останньому місці, ягня з усіх сил промчало повз пса. У підписі вказано: "Собака щодня відчуває його енергетику".

Глядачі не можуть намилуватися вихованцями, які живуть своє найкраще життя. Однак дехто зауважив, що овечка всиляє більший страх, аніж собака. Власниця погодилась з цією думкою: "З нею не варто зв'язуватися!".

Користувачі TikTok почали жартувати у розділі коментарів.

"Немає нічого небезпечнішого за вівцю, яка вважає себе ротвейлером", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Мені довелося дивитися п’ять разів, щоб зрозуміти, що це за порода собак".

"Цей собачий поворот у кінці, ха-ха", — зазначив ще один юзер.

До речі, останнім часом люди все частіше заводять овечок як домашніх улюбленців. Ці тварини добре реагують на людей, вони слухняні та невередливі у їжі — допоможуть вам підтримувати газон у хорошому стані (зменшуючи потребу в газонокосарках). Їхню шерсть використовують для наповнення подушок та ковдр. Крім того, овечки славляться як тварини-терапевти.

Однак тим, хто задумується завести собі домашнє ягнятко, слід ознайомитися з місцевими законами та правилами, оскільки в окремих регіонах можуть діяти обмеження.

Нагадаємо, раніше Сара Джонсон з Флориди (США) знайшла на узбіччі ґрунтової дороги Юпітер-Фармс двох покинутих собак із запискою, що буквально розриває серце. Жінка вирішила забрати домашніх улюбленців переночувати до себе, а вранці наступного дня відвезла до місцевого притулку Furry Friends ("Пухнасті друзі").

Крім того, реакція золотистого ретривера при зустрічі з подругою своєї хазяйки, яка не з’являлась впродовж місяця, стала вірусною у соціальних мережах. Відповідний ролик тільки у TikTok зібрав понад п’ять мільйонів переглядів, а також безліч вподобань, коментарів, репостів та інших реакцій.