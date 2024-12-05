Будто подарок на Святого Николая: в Киевском зоопарке родились уникальные птицы (фото)

Розовые пеликаны чрезвычайно капризны и сложны в разведении, отмечают в Киевском зоопарке. Но благодаря самым современным европейским подходам и упорному труду сотрудников отдела птиц удалось вывести сразу троицу птенцов.

В Украине появился уникальный выводок из трех птенцов редкого краснокнижного розового пеликана. Об этом сообщают в Киевском зоологическом парке общегосударственного значения.

Как отмечают в КиевЗоо, эти птицы чрезвычайно капризны и сложны в разведении, поэтому для работников учреждения и посетителей событие стало как бы подарком на День Святого Николая.

Птенцы пеликана еще покрыты сереньким пушком, они по-детски неуклюжи и даже не умеют плавать. Но сейчас каждый из пеликанчиков ежесуточно съедает по 1,5 кг свежей речной рыбы, поэтому уже через несколько месяцев они станут одними из крупнейших и самых ярких птиц украинской фауны, анонсируют орнитологи зоопарка.

Всего из более 400 членов Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) розовые пеликаны содержатся в 109 заведениях и только 12 из них смогли получить потомство этой редкой птицы в 2024 году, отмечают в КиевЗоо.

Увидеть пернатую малышню можно в Зимнем птичнике на нижнем парке зоологического сада.

Напомним, в британском зоопарке города Бристоль установили, что их экземпляр рыбы-боксера остался единственной взрослой особью на Земле. После этого учреждение получило 50 икринок рыбы-боксера из Бедфордширского природоохранного зоопарка и взялось за восстановление популяции.

Также Фокус писал, что зоопарк в китайском Гуанюане закрыли из-за обмана посетителей. Животные в вольерах, которые представляли как панд, на самом деле оказались окрашенными собаками, которые лаяли на людей.