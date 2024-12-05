Ніби подарунок на Святого Миколая: у Київському зоопарку народилися унікальні птахи (фото)

Рожеві пелікани надзвичайно примхливі та складні у розведенні, наголошують у Київському зоопарку. Але завдяки найсучаснішим європейським підходам та наполегливій праці співробітників відділу птахів вдалося вивести одразу трійцю пташенят.

В Україні з'явився унікальний виводок з трьох пташенят рідкісного червонокнижного рожевого пелікана. Про це повідомляють у Київському зоологічному парку загальнодержавного значення.

Як наголошують у КиївЗоо, ці птахи надзвичайно примхливі та складні у розведенні, тож для працівників установи та відвідувачів подія стала ніби подарунком на День Святого Миколая.

Пташенята пелікана ще вкриті сіреньким пушком, вони по-дитячому незграбні та навіть не вміють плавати. Але зараз кожен з пеліканчиків щодоби з'їдає по 1,5 кг найсвіжішої річкової риби, тому вже за декілька місяців вони стануть одними з найбільших та найяскравіших птахів української фауни, анонсують орнітологи зоопарку.

Загалом з понад 400 членів Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (ЄАЗА) рожеві пелікани утримуються у 109 закладах й лише 12 з них змогли отримати потомство цього рідкісного птаха у 2024 році, зазначають у КиївЗоо.

Побачити пернату малечу можна у Зимовому пташнику на нижньому парку зоологічного саду.

Нагадаємо, у британському зоопарку міста Бристоль встановили, що їхній екземпляр риби-боксера залишився єдиною дорослою особою на Землі. Після цього установа отримала 50 ікринок риби-боксера з Бедфордширського природоохоронного зоопарку та взялася за відновлення популяції.

Також Фокус писав, що зоопарк у китайському Гуанюані закрили через обман відвідувачів. Тварини у вольєрах, які представляли як панд, насправді виявилися пофарбованими собаками, що гавкали на людей.