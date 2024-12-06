Пассажирский самолет изменил курс посреди Атлантического океана: что на самом деле произошло

Представители авиакомпании Delta Air Lines заявили, что экипаж рейса 208 заметил потенциальную проблему с двигателем. На борту находились 212 пассажиров и 11 членов экипажа.

Пассажирский самолет Boeing 767 вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди (США) в Эдинбург около 22:00 в воскресенье, 24 ноября, но неожиданно развернулся над Атлантическим океаном. Это подтверждают данные ресурса по отслеживанию полетов FlightAware, пишет Business Insider.

Представители авиакомпании Delta Air Lines заявили, что экипаж рейса 208 заметил потенциальную проблему с двигателем. Следуя установленным инструкциям, пилот решил вернуться в аэропорт имени Кеннеди. Сообщается, что лайнер приземлился ночью — примерно через 5 часов после взлета. На борту находились 212 пассажиров и 11 членов экипажа.

Людям предоставили жилье и обеспечили питанием. Они вылетели другим рейсом из Нью-Йорка в 10 утра, примерно через 12 часов после запланированного в графике времени.

Самолет вернулся в аэропорт из-за потенциальной проблемы с двигателем Фото: Delta

"Delta приносит извинения у наших клиентов за задержку в путешествии. Мы ценим их терпение. Нет ничего важнее безопасности наших клиентов и членов экипажа", — говорится в заявлении авиакомпании.

Кстати, это далеко не первый подобный случай. Ранее самолет авиакомпании British Airways, пересекая Атлантику, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за технической проблемы. Пассажирский Boeing 777, который может перевозить более 300 человек, направлялся из Лондона в Сан-Хосе в Коста-Рике, но так и не завершил рейс.

Эксперты объясняют, что при обнаружении технической неисправности самолеты возвращаются на родину, а не продолжают свой путь к месту назначения, потому что это "проще и экономически выгоднее".

Кроме того, почти 200 человек на борту Boeing 737 пришлось эвакуировать в итальянском аэропорту Бриндизи после того, как члены экипажа заметили пламя, которое вырывалось из двигателя.