Пасажирський літак змінив курс посеред Атлантичного океану: що насправді сталося

Представники авіакомпанії Delta Air Lines заявили, що екіпаж рейсу 208 помітив потенційну проблему з двигуном. На борту перебували 212 пасажирів та 11 членів екіпажу.

Пасажирський літак Boeing 767 вилетів з нью-йоркського аеропорту імені Кеннеді (США) в Единбург близько 22:00 у неділю, 24 листопада, але несподівано розвернувся над Атлантичним океаном. Це підтверджують дані ресурсу з відстеження польотів FlightAware, пише Business Insider.

Представники авіакомпанії Delta Air Lines заявили, що екіпаж рейсу 208 помітив потенційну проблему з двигуном. Дотримуючись встановлених інструкцій, пілот вирішив повернутися до аеропорту імені Кеннеді. Повідомляється, що лайнер приземлився вночі — приблизно через 5 годин після зльоту. На борту перебували 212 пасажирів та 11 членів екіпажу.

Людям надали житло та забезпечили харчуванням. Вони вилетіли іншим рейсом з Нью-Йорка о 10 ранку, приблизно через 12 годин після запланованого в графіку часу.

Літак повернувся в аеропорт через потенційну проблему з двигуном Фото: Delta

"Delta просить вибачення у наших клієнтів за затримку в подорожі. Ми цінуємо їхнє терпіння. Немає нічого важливішого за безпеку наших клієнтів і членів екіпажу", — йдеться в заяві авіакомпанії.

До речі, це далеко не перший подібний випадок. Раніше літак авіакомпанії British Airways, перетинаючи Атлантику, вимушено повернувся в аеропорту вильоту через технічну проблему. Пасажирський Boeing 777, який може перевозити понад 300 осіб, прямував з Лондона до Сан-Хосе в Коста-Риці, але так і не завершив рейс.

Експерти пояснюють, що при виявленні технічної несправності літаки повертаються на батьківщину, а не продовжують свій шлях до місця призначення, бо це "простіше та економічно вигідніше".

Крім того, майже 200 осіб на борту Boeing 737 довелось евакуювати в італійському аеропорту Бріндізі після того, як члени екіпажу помітили полум'я, що виривалося з двигуна.