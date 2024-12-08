70 родителей, воспитавших успешных детей, назвали свою главную ошибку

Многие родители признают, что есть несколько вещей, которые они хотели бы сделать по-другому, если бы могли вернуться время вспять.

Писательница Марго Бисноу из Вашингтона, которая 20 лет проработала в американском правительстве, написала интересную книгу "Воспитание предпринимателя: как помочь своим детям достичь мечты". Автор взяла интервью у молодых бизнесменов и их родителей, чтобы узнать, с помощью каких методов их воспитывали. Своими выводами исследовательница поделилась с читателями издания Make It.

Родители, которые вырастили успешных детей, прекрасно справились со своей задачей. Впрочем, меня удивило, что многие из них признают: есть несколько вещей, которые они хотели бы сделать по-другому, если бы могли вернуться время вспять.

Марго Бисноу Фото: BlogTalkRadio

Достижения не приоритет

Прежде всего это чрезмерная сосредоточенность на оценках и достижениях. Хотя образование важно, по мнению Марго, оно должно нравиться детям.

"Иногда родители подталкивали своих детей тратить меньше времени на то, что они на самом деле любят, а больше — на обучение или деятельность, которая сделает их более конкурентными. Оглядываясь назад, эти люди понимают, что получить навыки в любимом деле — наоборот очень полезно в начале карьеры", — утверждает Бисноу.

Чрезмерная забота

"Конечно, мы хотим уберечь наших детей, но слишком крепко держась за них, можем нанести вред. Родители часто жалуются: "Мне жаль, что они не были самостоятельными, пока не пошли в колледж" или "Не надо было все за них исправлять, делая путь таким легким. Очень важно научиться решать проблемы самостоятельно". Теперь они поняли, что устойчивость — это ключ к успеху", — объясняет автор книги.

Больше ответственности

"Родители стараются не перегружать своих детей ответственностью. Я сама жалею, что не давала своим детям больше домашних обязанностей: они должны были не только застилать свою кровать и держать комнату в чистоте, но и стирать, готовить, помогать на огороде. Я выполняла эти задачи сама. По иронии судьбы, теперь мои дети жалеют, что не имели этих навыков в старших классах!" — объясняет писательница.

Избегание рисков

Раскрывая этот пункт, Марго Бисноу замечает: "Многие просят своих детей быть осторожными и выбирать наиболее "безопасный" подход. В конце концов, когда они шли на большой риск, чтобы начать новое дело или выбрать другой путь, чтобы осуществить свою мечту, то гордились ими. Однако при этом задавали вопросы: "Заставлял ли я их бояться?". Страх перед риском исчезает, когда не боишься потерпеть неудачу. Поэтому важно говорить, как вы гордитесь упорным трудом своего ребенка, независимо от результата".

Книга Марго Бисноу Фото: BlogTalkRadio

В конце концов, автор книги буквально одним тезисом выразила главную идею своей книги. "Никто не совершенен. Мы делаем все, что можем. Пока наши дети знают, что их любят, с ними все будет хорошо", — резюмировала Бисноу.

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