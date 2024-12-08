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МирФан

70 родителей, воспитавших успешных детей, назвали свою главную ошибку

Воспитание успешного ребенка, что учесть, чтобы дети выросли большими людьми с перспективами, книги
Фото: Freepik | Автор книги рассказала об ошибках в воспитании детей

Многие родители признают, что есть несколько вещей, которые они хотели бы сделать по-другому, если бы могли вернуться время вспять.

Писательница Марго Бисноу из Вашингтона, которая 20 лет проработала в американском правительстве, написала интересную книгу "Воспитание предпринимателя: как помочь своим детям достичь мечты". Автор взяла интервью у молодых бизнесменов и их родителей, чтобы узнать, с помощью каких методов их воспитывали. Своими выводами исследовательница поделилась с читателями издания Make It.

Родители, которые вырастили успешных детей, прекрасно справились со своей задачей. Впрочем, меня удивило, что многие из них признают: есть несколько вещей, которые они хотели бы сделать по-другому, если бы могли вернуться время вспять.

Воспитание успешного ребенка, что учесть, чтобы дети выросли большими людьми с перспективами, книги Fullscreen
Марго Бисноу
Фото: BlogTalkRadio

Достижения не приоритет

Прежде всего это чрезмерная сосредоточенность на оценках и достижениях. Хотя образование важно, по мнению Марго, оно должно нравиться детям.

"Иногда родители подталкивали своих детей тратить меньше времени на то, что они на самом деле любят, а больше — на обучение или деятельность, которая сделает их более конкурентными. Оглядываясь назад, эти люди понимают, что получить навыки в любимом деле — наоборот очень полезно в начале карьеры", — утверждает Бисноу.

Чрезмерная забота

"Конечно, мы хотим уберечь наших детей, но слишком крепко держась за них, можем нанести вред. Родители часто жалуются: "Мне жаль, что они не были самостоятельными, пока не пошли в колледж" или "Не надо было все за них исправлять, делая путь таким легким. Очень важно научиться решать проблемы самостоятельно". Теперь они поняли, что устойчивость — это ключ к успеху", — объясняет автор книги.

Больше ответственности

"Родители стараются не перегружать своих детей ответственностью. Я сама жалею, что не давала своим детям больше домашних обязанностей: они должны были не только застилать свою кровать и держать комнату в чистоте, но и стирать, готовить, помогать на огороде. Я выполняла эти задачи сама. По иронии судьбы, теперь мои дети жалеют, что не имели этих навыков в старших классах!" — объясняет писательница.

Избегание рисков

Раскрывая этот пункт, Марго Бисноу замечает: "Многие просят своих детей быть осторожными и выбирать наиболее "безопасный" подход. В конце концов, когда они шли на большой риск, чтобы начать новое дело или выбрать другой путь, чтобы осуществить свою мечту, то гордились ими. Однако при этом задавали вопросы: "Заставлял ли я их бояться?". Страх перед риском исчезает, когда не боишься потерпеть неудачу. Поэтому важно говорить, как вы гордитесь упорным трудом своего ребенка, независимо от результата".

Воспитание успешного ребенка, что учесть, чтобы дети выросли большими людьми с перспективами, книги Fullscreen
Книга Марго Бисноу
Фото: BlogTalkRadio

В конце концов, автор книги буквально одним тезисом выразила главную идею своей книги. "Никто не совершенен. Мы делаем все, что можем. Пока наши дети знают, что их любят, с ними все будет хорошо", — резюмировала Бисноу.

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