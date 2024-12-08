70 батьків, які виховали успішних дітей, назвали свою головну помилку

Чимало батьків визнають, що є кілька речей, які вони хотіли б зробити по-іншому, якби могли повернутися час назад.

Письменниця Марго Бісноу з Вашингтона, яка 20 років пропрацювала в американському уряді, написала цікаву книгу "Виховання підприємця: як допомогти своїм дітям досягти мрії". Авторка взяла інтерв'ю у молодих бізнесменів та їхніх батьків, аби дізнатися, за допомогою яких методів їх виховували. Своїми висновками дослідниця поділилась з читачами видання Make It.

Батьки, які виростили успішних дітей, чудово впорались зі своїм завданням. Втім, мене здивувало, що багато хто з них визнає, що є кілька речей, які вони хотіли б зробити по-іншому, якби могли повернутися час назад.

Марго Бісноу Фото: BlogTalkRadio

Досягнення не пріоритет

Насамперед це надмірна зосередженість на оцінках і досягненнях. Хоча освіта важлива, на думку Марго, вона має подобатися дітям.

"Деякі батьки підштовхували своїх дітей витрачати менше часу на те, що вони насправді люблять, а більше — на навчання або діяльність, яка зробить їх більш конкурентними. Озираючись назад, ці люди розуміють, що здобути навички в улюбленій справі — навпаки дуже корисно на початку кар'єри", — стверджує Бісноу.

Надмірна турбота

"Звісно, ми хочемо вберегти наших дітей, але надто міцно тримаючись за них, можемо завдати шкоди. Батьки часто жаліються: "Мені шкода, що вони не були самостійними, поки не пішли до коледжу" або "Не треба було все за них виправляти, роблячи шлях таким легким. Дуже важливо навчитися розв'язувати проблеми самостійно". Тепер вони зрозуміли, що стійкість — це ключ до успіху", — пояснює авторка книги.

Більше відповідальності

"Батьки намагаються не перевантажувати своїх дітей відповідальністю. Я сама шкодую, що не давала своїм дітям більше домашніх обов'язків: вони мали не тільки застеляти своє ліжко і тримати кімнату в чистоті, а й прати, готувати, допомагати на городі. Я виконувала ці завдання сама. За іронією долі, тепер мої діти шкодують, що не мали цих навичок у старших класах!" — пояснює письменниця.

Уникнення ризиків

Розкриваючи цей пункт, Марго Бісноу зауважує: "Багато хто просить своїх дітей бути обережними та обирати найбільш "безпечний" підхід. Зрештою, коли вони йшли на великий ризик, щоб розпочати нову справу або обрати інший шлях, аби здійснити свою мрію, то пишалися ними. Однак при цьому ставили питання: "Чи я змушував їх боятися?". Страх перед ризиком зникає, коли не боїшся зазнати невдачі. Тому важливо казати, як ви пишаєтесь наполегливою працею своєї дитини, незалежно від результату".

Книга Марго Бісноу Фото: BlogTalkRadio

Зрештою, авторка книги буквально однією тезою висловила головну ідею своєї книги. "Ніхто не досконалий. Ми робимо все, що можемо. Поки наші діти знають, що їх люблять, з ними все буде добре", — резюмувала Бісноу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як знайти час для відпочинку, доглядаючи за маленькими дітьми, завдання хоч і складне, але цілком реальне. Це довів молодий батько Вільям Зандстра з Вашингтона (США), який знайшов чим зайняти своїх мальків, аби трохи подрімати й набратися сил.

А от 35-річний батько на прізвище Чжан з міста Чженчжоу, що у центральному Китаї, розв'язав проблему телефонної залежності у своїй родині, перетворивши будинок на іграшковий замок. Зокрема, чоловік використав труби витяжки для виготовлення рожевого дракона, чим підкорив серця багатьох користувачів мережі.