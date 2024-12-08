Домашний робот "сбежал" от своих хозяев после землетрясения (видео)

На видео вино, как робот с характерным щелчком движется по ровной асфальтированной дороге. Что с ним произошло дальше пока неизвестно.

В США домашний робот-пылесос отсоединился от сети, выехал из дома и ездил по улицам после того, как в Калифорнии произошло 7-балльное землетрясение. Соответствующее видео обнародовал телеканал ABC News.

Робота обнаружили жители небольшого города Фортуна, в котором проживает примерно 12 тысяч жителей. Пылесос как раз куда-то направлялся, покинув дом своего хозяина.

На самом видео видно, как самодельное очистное устройство с характерным щелчком движется по ровной асфальтированной дороге.

Домашний робот-пылесос отсоединился от своей базы и начал блуждать по улицам после подземных толчков, которые ощущались в этом городе.

Из опубликованных кадров не понятно, что сделала местная жительница, которая обнаружила беглеца.

Напомним, 7 декабря издание Bloomberg обнародовало материал, в котором говорится о том, что в США люди нападают на автомобили с ИИ из-за "тревоги".

Фокус также писал о том, как один из жителей Сан-Франциско вступил в спор с беспилотным автомобилем Waymo, требуя от него "работать вместе".