Домашній робот "втік" від своїх господарів після землетрусу (відео)

На відео вино, як робот з характерним клацанням рухається рівною асфальтованою дорогою. Що з ним сталось далі наразі невідомо.

У США домашній робот-пилосос від'єднався від мережі, виїхав з будинку та їздив вулицями після того, як у Каліфорнії стався 7-бальний землетрус. Відповідне відео оприлюднив телеканал ABC News.

Робота виявили мешканці невеликого міста Фортуна, в якому проживає приблизно 12 тисяч мешканців. Пилосмок саме кудись прямував, покинувши будинок свого господаря.

На самому відео видно, як саморобний очисний пристрій з характерним клацанням рухається рівною асфальтованою дорогою.

Домашній робот-пилосос від’єднався від своєї бази та почав блукати вулицями після підземних поштовхів, які відчувалися у цьому містечку.

З опублікованих кадрів не зрозуміло, що зробила місцева мешканка, яка виявила втікача.

Нагадаємо, 7 грудня видання Bloomberg оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що в США люди нападають на автомобілі з ШІ через "тривогу".

Фокус також писав про те, як один із жителів Сан-Франциско вступив у суперечку з безпілотним автомобілем Waymo, вимагаючи від нього "працювати разом".