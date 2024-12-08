Туфли Джуди Гарленд из "Волшебника страны Оз" продали в 8 раз дороже, чем планировали (фото)

Легендарные рубиновые туфельки считают "Священным Граалем" голливудских сувениров. Стремительные торги превзошли сумму в 3,5 миллиона долларов за считанные секунды, увеличив ее за несколько минут.

На аукционе Heritage Auctions за 28 миллионов долларов продали культовую пару рубиновых туфель из фильма "Волшебник страны Оз". Эти туфли, которые носила Джуди Гарленд в роли Дороти, стали самыми дорогими голливудскими памятными вещами, которые когда-либо продавались на аукционе. Об этом говорится на сайте аукциона.

Ботиночки, изготовленные в 1939 году, являются одними из четырех пар, которые сохранились до сих пор. Они принадлежали частному коллекционеру с 1970-х годов, который и выставил их на торги.

Изначально туфельки планировали продать примерно за 3,5 миллиона долларов. Однако стремительные торги превзошли оценку за считанные секунды, увеличив сумму за несколько минут.

Фото: Heritage Auctions Фото: Heritage Auctions

Эта пара Майкла Шоу имеет более темный цвет, чем любая другая известная пара — насыщенный бордовый — вероятно, это результат тщательного хранения как можно дальше от прямого света.

Аукционисты назвали туфельки "Священным Граалем" голливудской истории. Они изготовлены из красного шелка, украшены вручную нашитыми пайетками и стразами. Бантики сделаны из бакрама (плотная жесткая ткань из хлопка или льна, которую пропитывают клеем или крахмалом для придания формы — ред.), а подошвы окрашены в красный цвет с фетровой накладкой.

Фильм "Волшебник страны Оз", который был снят в 1939 году, рассказывает о приключениях девочки Дороти и ее друзей в волшебной стране. Рубиновые башмачки в картине символизировали силу и способность вернуться домой, что придало им особое значение для поклонников кино.

Напомним, 29 декабря 2022 года на аукционе продали за 495 тысяч долларов песочные часы из фильма "Волшебник страны Оз".

19 ноября на аукционе продали часы капитана судна "Карпатия", которое спасли более 700 пассажиров с "Титаника".