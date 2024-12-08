Туфлі Джуді Ґарленд із "Чарівника країни Оз" продали у 8 разів дорожче, ніж планували (фото)

Легендарні рубінові туфельки вважають "Священним Граалем" голлівудських сувенірів. Стрімкі торги перевершили суму у 3,5 мільйони доларів за лічені секунди, збільшивши її за кілька хвилин.

На аукціоні Heritage Auctions за 28 мільйонів доларів продали культову пару рубінових черевичків із фільму "Чарівник країни Оз". Ці туфлі, які носила Джуді Ґарленд у ролі Дороті, стали найдорожчими голлівудськими пам’ятними речами, які коли-небудь продавалися на аукціоні. Про це йдеться на сайті аукціону.

Черевички, виготовлені у 1939 році, є одними з чотирьох пар, які збереглися до сьогодні. Вони належали приватному колекціонеру з 1970-х років, який і виставив їх на торги.

Спочатку туфельки планували продати приблизно за 3,5 мільйона доларів. Однак стрімкі торги перевершили оцінку за лічені секунди, збільшивши суму за кілька хвилин.

Фото: Heritage Auctions Фото: Heritage Auctions

Ця пара Майкла Шоу має темніший колір, ніж будь-яка інша відома пара — насичений бордовий — ймовірно, це результат ретельного зберігання якомога далі від прямого світла.

Аукціоністи назвали черевички "Священним Граалем" голлівудської історії. Вони виготовлені з червоного шовку, прикрашені вручну нашитими паєтками та стразами. Бантики зроблені з бакраму (щільна жорстка тканина з бавовни або льону, яку просочують клеєм чи крохмалем для надання форми — ред.), а підошви пофарбовані в червоний колір із фетровою накладкою.

Фільм "Чарівник країни Оз", який був знятий у 1939 році, розповідає про пригоди дівчинки Дороті та її друзів у чарівній країні. Рубінові черевички в картині символізували силу та здатність повернутися додому, що додало їм особливого значення для шанувальників кіно.

Нагадаємо, 29 грудня 2022 року на аукціоні продали за 495 тисяч доларів пісочний годинник із фільму "Чарівник країни Оз".

19 листопада на аукціоні продали годинник капітана судна "Карпатія", яке врятували понад 700 пасажирів з "Титаніка".