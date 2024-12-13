"Нет слов": девушка нашла в горах рукописное послание с предупреждением (видео)

Анна прочитала записку, оставленную предыдущим жителем дома. Услышанное озадачило и напугало пользователей сети.

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Путешественница, которую зовут Анна, отдыхала в доме посреди гор Аппалачи (Северная Америка) и нашла там жуткое послание с предупреждением от предыдущих жителей. Об этом девушка рассказала в видео на своей странице в TikTok, собрав более 800 тысяч просмотров, множество лайков и других реакций.

"Так страшно сейчас, потому что мы остановились в домике, арендованном на Airbnb, среди гор Аппалачи и только что нашли эту рукописную записку", — рассказывает автор ролика.

Записка-предупреждение

Девушка продемонстрировала страницу в блокноте с тревожным сообщением. Там написано: "Я чувствовал, как она смотрит на меня. Знал, что не стоило делать это самому. Она была ближе к дому, чем я ожидал. Ручей заглушил звук шагов. Свет в трейлере никогда не выключается. У меня такое чувство, что она знает почему".

Позже в кадре появляется пейзаж, открывающийся с крыльца хижины. Вдали можно увидеть свет. На экране появляется надпись: "Вот свет в трейлере, а за домом — ручей".

Этот ролик озадачил пользователей TikTok, многие сравнивают увиденное с фильмом ужасов.

"Прекратите, мы будто смотрим страшный фильм и кричим: "Не открывай эту проклятую дверь! Мы все знаем, чем все закончится", — написала одна из участниц обсуждения;

Другая прокомментировала: "Я где-то рядом с горами Аппалачи? Нет. Я все еще напугана? Да!";

"Просто нет слов. Мне пришлось засунуть ноги обратно под одеяло", — добавил следующий юзер.

Впрочем, не все пользователи сети верят, что записка была настоящая. "Это на самом деле смешно и гениально — оставить такой отзыв в гостевой книге. Человек, наверное, почувствовал себя автором коротких рассказов", — высказал предположение зритель-скептик.

Напомним, ранее Фокус писал, что на вершине горы нашли рукописную записку с последней запиской путешественника. Таинственное послание проливает свет на то, как он провел свой последний день до исчезновения.

Кроме того, ученый Гийом Блондель вместе со своими студентами сделал невероятное открытие во время археологических раскопок в галльском поселке возле города Дьепп, что на севере Франции. Участники экспедиции наткнулись на глиняный кувшин со стеклянным флаконом, внутри которого хранилось таинственное послание.