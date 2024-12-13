"Нема слів": дівчина знайшла у горах рукописне послання з попередженням (фото)

Анна прочитала записку, залишену попереднім мешканцем будиночка. Почуте спантеличило та налякало користувачів мережі.

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Мандрівниця, яку звуть Анна, відпочивала у будинку посеред гір Аппалачі (Північна Америка) й знайшла там моторошне послання з попередженням від попередніх мешканців. Про це дівчина розповіла у відео на своїй сторінці у TikTok, зібравши понад 800 тисяч переглядів, безліч вподобайок та інших реакцій.

"Так страшно зараз, тому що ми зупинилися в будиночку, орендованому на Airbnb, серед гір Аппалачі й щойно знайшли цю рукописну записку", — розповідає авторка ролика.

Записка-попередження

Дівчина продемонструвала сторінку в блокноті з тривожним повідомленням. Там написано: "Я відчував, як вона дивиться на мене. Знав, що не варто було робити це самому. Вона була ближче до будинку, ніж я очікував. Струмок заглушив звук кроків. Світло в трейлері ніколи не вимикається. У мене таке відчуття, що вона знає чому".

Пізніше у кадрі з'являється пейзаж, що відкривається з ґанку хатини. Вдалині можна побачити світло. На екрані з'являється напис: "Ось світло в трейлері, а за будинком — струмок".

Цей запис спантеличив користувачів TikTok, багато хто порівнює побачене з фільмом жахів.

"Припиніть, ми ніби дивимося страшний фільм і кричимо: "Не відкривай ці кляті двері! Ми всі знаємо, чим усе закінчиться", — написала одна з учасниць обговорення;

Інша прокоментувала: "Я десь поруч з горами Аппалачі? Ні. Я все ще налякана? Так!";

"Просто немає слів. Мені довелося засунути ноги назад під ковдру", — додав наступний юзер.

Втім, не всі користувачі мережі вірять, що записка була справжня. "Це насправді смішно і геніально — залишити такий відгук у гостьовій книзі. Людина, напевно, відчула себе автором коротких оповідань", — висловив припущення глядач-скептик.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на вершині гори знайшли рукописну записку з останньою запискою мандрівника. Таємниче послання проливає світло на те, як він провів свій останній день до зникнення.

Крім того, вчений Гійом Блондель разом зі своїми студентами зробив неймовірне відкриття під час археологічних розкопок в галльському селищі біля міста Дьєпп, що на півночі Франції. Учасники експедиції натрапили на глиняний глечик зі скляним флаконом, усередині якого зберігалось таємниче послання.