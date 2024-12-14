Потратили $1 млн зря: супруги остались в ужасе после покупки дома своей мечты (фото)

Муж и жена приобрели дом, через который официально проходит общественная дорога.

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Дон Карнелл и ее муж Дэвид Мур купили дом с шестью спальнями в 2015 году и потратили миллион долларов на исполнение своей мечты. Однако вместе долгожданного наслаждения проживанием они столкнулись с длительным судебным разбирательством не по своей вине. Об этом сообщает издание Мirror.

Как выяснилось после покупки, на месте их дома должен был проходить проезд с общественным транспортом. Однако из-за ошибки властей на этом месте построили дом.

Супруги остались в ужасе после покупки дома своей мечты

Карнелл и Мур утверждали, что не купили бы дом, если бы знали, что через их собственность могут ходить собачники, скотоводы и другие люди, которые вышли на прогулку.

Более того, позже они узнали, что данная тропа даже была указана в "паспорте" дома, но они не заметили этого сразу.

Супруги остались в ужасе после покупки дома своей мечты

Местные жители не признают границы, которые возвели новые владельцы дома и поэтому на этой территории часто можно встретить посторонних.

Дон Карнелл и Дэвид Мур пытались бороться с несправедливостью и решить вопрос с помощью суда, однако процесс длится уже 10 лет без особых успехов.

Ранее Фокус сообщал, что дома в жилом районе хотят снести из-за проблем с почвой. Майкл Кеог, который прожил в одном из них четверть века, рассказал, что здания стали главной мишенью для вандалов и похитителей металла.

Также стало известно, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.