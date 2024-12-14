Витратили $1 млн даремно: подружжя жахнулося після купівлі будинку своєї мрії (фото)

Чоловік і дружина придбали будинок, через який офіційно проходить громадська дорога.

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Дон Карнелл та її чоловік Девід Мур купили будинок із шістьма спальнями у 2015 році та витратили мільйон доларів на виконання своєї мрії. Однак разом довгоочікуваної насолоди проживанням вони зіткнулися з тривалим судовим розглядом не зі своєї вини. Про це повідомляє видання Мirror.

Як з'ясувалося після купівлі, на місці їхнього будинку мав проходити проїзд із громадським транспортом. Однак через помилку влади на цьому місці побудували будинок.

Подружжя залишилося в жаху після купівлі будинку своєї мрії

Карнелл і Мур стверджували, що не купили б будинок, якби знали, що через їхню власність можуть ходити собачники, скотарі та інші люди, які вийшли на прогулянку.

Ба більше, пізніше вони дізналися, що ця стежка навіть була вказана в "паспорті" будинку, але вони не помітили цього відразу.

Подружжя залишилося в жаху після купівлі будинку своєї мрії

Місцеві жителі не визнають кордони, які звели нові власники будинку і тому на цій території часто можна зустріти сторонніх.

Дон Карнелл і Девід Мур намагалися боротися з несправедливістю і вирішити питання за допомогою суду, однак процес триває вже 10 років без особливих успіхів.

Раніше Фокус повідомляв, що будинки в житловому районі хочуть знести через проблеми з ґрунтом. Майкл Кеог, який прожив в одному з них чверть століття, розповів, що будівлі стали головною мішенню для вандалів і викрадачів металу.

Також стало відомо, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму помешканні разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.