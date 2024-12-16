Самый высокий "унитаз": в Лондоне построят небоскреб на 74 этажа со "смешным" дизайном (фото)

Людям кажется, что один элемент небоскреба 1 Undershaft в центре Лондона похож на отношение финансистов к простым гражданам, написали журналисты. Этот элемент сравнивают и с унитазом, с языком или теркой для сыра.

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В Лондоне продолжают совершенствовать проект нового небоскреба 1 Undershaft, который появится в районе Сити. По требованию Комитета планирования и транспорта Лондонского Сити дизайнеры внесли пять изменений в проект. В частности, отодвинули линию нижних этажей назад, а сверху, среди прочего, разместили специальный экран и смотровую площадку. На видео с канала The B1M можно увидеть, как изменился проект. В сети высмеяли новое дизайнерское решение, написало издание Daily Star.

1 Undershaft — видео о проекте небоскреба в Лондоне

Издание рассказало, что люди высмеяли решение, на которое пошли дизайнеры 1 Undershaft. На специальном портале указано, происходит реконструкция здания St. Helen (или Aviva Tower), расположенного в Сити — в центре финансового района Лондона. Сперва это должна была быть 305-метровая 73-этажная башня с уникальным рисунком поперечных скреплений, которое назвали "Решетка", а затем его усложнили фудкортами и смотровыми площадками.

1 Undershaft — один из предыдущих проектов небоскреба в Лондоне Фото: Скриншот 1 Undershaft — проект небоскреба в Лондоне по состоянию на июль 2024 Фото: Скриншот

1 Undershaft — что думают о небоскребе в соцсетях

В сети Reddit обратили внимание на одну особенность нового дизайна. По мнению людей, после того, как небоскреб построят, у прохожих над головами будет нависать "гигантский унитаз". На такое мнение наводит проект, который презентовали застройщики. Смотровая площадка, вероятно, будет иметь вид части диска со светлой основой и отверстием по центру, который будет нависать над тротуаром. Этот диск похож на унитаз, шутят люди на Reddit.

"Это смотровая площадка, которая привлекает нежелательное внимание в Интернете благодаря своей интересной форме и цвету. С вершины платформы у вас будет приятный вид на деревья и зелень, а через край — город Лондон с высоты 11 этажей. Однако с уровня земли вы поднимете глаза, чтобы увидеть что-то, напоминающее место, где люди делают свой бизнес", — говорится в статье Daily Star.

1 Undershaft — проект смотровой площадки на небоскребе Фото: Скриншот 1 Undershaft — смотровая площадка-унитаз на небоскребе Фото: The Guardian

Под сообщением об интересной особенности небоскреба можно узнать мнение граждан о проекте. Некоторые написали, что новая архитектурная форма вполне соответствует занятиям британских финансистов. Другие сравнивали объект с экономикой и теорией "просачивания". Также было мнение, что в Лондоне и так есть один из самых уродливых небоскребов (речь идет о Shard, "Осколок", высота 309 м, 95 этажей), так почему бы не появиться еще одному.

"Самый высокий небоскреб лондонского Сити мог бы выглядеть как сиденье унитаза в небе", — говорилось в одном из комментариев.

1 Undershaft — комантари по дизайну небоскреба Фото: Скриншот 1 Undershaft — сравнение небоскреба с унитазом Фото: Скриншот

Как изменился дизайн по мнению медиа

Между тем в июле 2024 года поразительное сходство небоскреба с унитазом заметил обозреватель издания The Guardian. В статье отмечается, что находка дизайнеров напоминает высунутый язык, терку для сыра, пластиковую ложку из кафе. Указано, что архитектор проекта — Эрик Парри, а застройщик — Aroland Holdings. Если первоначальный дизайн Парри называли "Решетка" или "Трильяж", то новый намекает, что "здание вернулось после нескольких лет интенсивной диеты для набора веса".

"Этот раздутый белый выступ, предназначенный для размещения "сада-подиума" на высоте 40 метров над улицей, является одной из самых противоречивых особенностей предложений по самой высокой новой башни. Дизайн требует не мелких корректировок, а полного переосмысления", — подчеркнул обозреватель.

Отметим, ранее Фокус писал о других выдумках архитекторов. Например, в ноябре издание Daily Star рассказало о самом большом здании в истории, которое появится посреди пустыни. Речь идет о создании дома The Line длиной 158 км, который построят в Саудовской Аравии.

Напоминаем, в декабре на портале IFLScience рассказали, почему в средневековых зданиях лестницы закручены по часовой стрелке.