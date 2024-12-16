Найвищий "унітаз": у Лондоні збудують хмарочос на 74 поверхи зі "смішним" дизайном (фото)

Людям здається, що один елемент хмарочоса 1 Undershaft у центрі Лондона схожий на ставлення фінансистів до простих громадян, написали журналісти. Цей елемент порівнюють із унітазом, із язиком або терткою для сиру.

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У Лондоні продовжують вдосконалювати проєкт нового хмарочоса 1 Undershaft, який з'явиться у районі Сіті. На вимогу Комітету планування та транспорту Лондонського Сіті дизайнери внесли п'ять змін у проєкт. Зокрема, відсунули лінію нижніх поверхів назад, а згори, серед іншого, розмістили спеціальний екран та оглядовий майданчик. На відео з каналу The B1M можна побачити, як змінився проєкт. У мережі висміяли нове дизайнерське рішення, написало видання Daily Star.

1 Undershaft - відео про проєкт хмарочоса у Лондоні

Видання розповіло, що люди висміяли рішення, на яке пішли дизайнери 1 Undershaft. На спеціальному порталі вказано, відбувається реконструкція будівлі St. Helen (або Aviva Tower), розташованої в Сіті — у центрі фінансового району Лондона. Спершу це мала б бути 305-метрова 73-поверхова вежа з унікальним малюнком поперечних скріплень, яке назвали "Решітка", а потім його ускладнили фудкортами та оглядовими майданчиками.

1 Undershaft - один з попередніх проєктів хмарочоса в Лондоні Фото: Скриншот 1 Undershaft - проєкт хмарочоса в Лондоні станом на липень 2024 Фото: Скриншот

1 Undershaft — що думають про хмарочос у соцмережах

У мережі Reddit звернули увагу на одну особливість нового дизайну. На думку людей, після того, як хмарочос збудують, у перехожих над головами буде нависати "гігантський унітаз". На таку думку наводить проєкт, який презентували забудовники. Оглядовий майданчик, ймовірно, матиме вигляд частини диска зі світлою основою і отвором по центру, який нависатиме над тротуаром. Цей диск схожий на унітаз, жартують люди на Reddit.

"Це оглядовий майданчик, який привертає небажану увагу в Інтернеті завдяки своїй цікавій формі та кольору. З вершини платформи ви матимете приємний вид на дерева та зелень, а через край — місто Лондон з висоти 11 поверхів. Однак з рівня землі ви піднімете очі, щоб побачити щось, що нагадує місце, де люди роблять свій бізнес", — ідеться у статті Daily Star.

1 Undershaft - проєкт оглядового майданчика на хмарочосі Фото: Скриншот 1 Undershaft - оглядовий майданчик-унітаз на хмарочосі Фото: The Guardian

Під дописом про цікаву особливість хмарочоса можна дізнатись думку громадян про проєкт. Дехто написав, що нова архітектурна форма цілком відповідає заняттям британських фінансистів. Інші порівнювали об'єкт із економікою та теорією "просочування". Також була думка, що в Лондоні і так є один з найпотворніших хмарочосів (ідеться про Shard, "Осколок", висота 309 м, 95 поверхів), тож чому б не з'явитись ще одному.

"Найвищий хмарочос лондонського Сіті міг би мати вигляд сидіння унітаза в небі", — ішлося у одному з коментарів.

1 Undershaft - комантарі щодо дизайну хмарочоса Фото: Скриншот 1 Undershaft - порівняння хмарочоса з унітазом Фото: Скриншот

Як змінився дизайн на думку медіа

Тим часом у липні 2024 року разючу схожість хмарочоса з унітазом зауважив оглядач видання The Guardian. У статті зауважується, що знахідка дизайнерів нагадує висолоплений язик, тертку для сиру, пластикову ложку з кав'ярні. Вказано, що архітектор проєкту — Ерік Паррі, а забудовник — Aroland Holdings. Якщо первісний дизайн Паррі називали "Решітка" або "Трильяж", то новий натякає, що "будівля повернулася після кількох років інтенсивної дієти для набору ваги".

"Цей роздутий білий виступ, призначений для розміщення "саду-подіуму" на висоті 40 метрів над вулицею, є однією з найбільш суперечливих особливостей пропозицій щодо найвищої нової вежі. Дизайн потребує не дрібних коригувань, а повного переосмислення", — наголосив оглядач.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші вигадки архітекторів. Наприклад, у листопаді видання Daily Star розповіло про найбільшу будівлю в історії, яка з'явиться посеред пустелі. Ідеться про створення будинку The Line довжиною 158 км, який збудують в Саудівській Аравії.

Нагадуємо, в грудні на порталі IFLScience розповіли, чому в середньовічних будівлях сходи закручені за годинниковою стрілкою.