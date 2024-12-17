В Британии самому зататуированному мужчине запрещают свести некоторые из них: в чем проблема

По словам самого мужчины, законодательство заставляет его выехать для проведения необходимых операций за границу. В целом он провел под иглой 1 600 часов

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Самый татуированный человек Великобритании Инк-Айт из Бирмингема хочет избавиться от своих модификаций тела, но утверждает, что его сдерживают законодательные ограничения. Об этом пишет Daily Star.

45-летний мужчина провел под иглой 1 600 часов. Он также имеет три имплантата, в том числе череп в груди.

В прошлом году он проконсультировался с пластическим хирургом после того, как заявил, что две из его модификаций начали гнить.

Теперь он хочет удалить все инородные тела из-под кожи, чтобы создать "чистый лист", но это оказывается сложной задачей, поскольку в настоящее время немедицинские работники в Великобритании не могут получить лицензию на проведение модификаций тела; только те, кто имеет хирургическую лицензию, могут это делать на законных основаниях.

"Все, что я прошу на это Рождество, это чтобы правительство сделало законным изменение моего тела", — отметил Инк-Айт.

Инк-Айт Фото: Daily Star

Мужчина утверждает, что его единственным выходом является обращение в Национальную службу здравоохранения, чего он не хочет делать,

"Мой образ тела и здоровье ограничены судами, что может заставить меня обратиться в Национальную службу здравоохранения. Я не хочу обременять эту очень важную службу тем, что было моим собственным выбором", — пояснил Инк-Айт.

Он подчеркнул, что с удовольствием будет платить за эту услугу.

"Подобно тому, как появились законы о пирсинге и татуировках, это означает, что многие люди, как я, оказались в неопределенности. Ни одна частная клиника не хочет работать с такими вещами, и это превращает таких, как я, в своеобразную субкультуру — мы чувствуем, что нас не воспринимают как людей", — подчеркнул мужчина.

Инк-Айт привел в пример татуаж глазного яблока.

"Вы не можете позвонить своему окулисту, потому что это не регулируется. Нам нужен доступ к хирургам, которые могут легально делать некоторые процедуры или коррекции", — сказал мужчина.

Из-за существующих ограничений он планирует удалить модификации своего тела за рубежом, если он не сможет сделать это в Британии.

"Я не знаю, стоит ли ехать за границу, поскольку меня беспокоит, насколько близко к серьезным частям моего тела находятся имплантаты. Люди, которые меняют свое тело, думают, что это будет длиться вечно, но это не так. На этом пути тоже есть серьезные риски", — пояснил мужчина.

Напомним, друзья сделали смешные "временные" тату в разных местах, но теперь это все не смывается.

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