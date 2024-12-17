У Британії найбільш зататуюваному чоловіку забороняють звести деякі з них: у чому проблема

За словами самого чоловіка, законодавство змушує його виїхати для проведення необхідних операцій за кордон. Загалом він провів під голкою 1 600 годин

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Найбільш татуйована людина Великої Британії Інк-Айт з Бірмінгема хоче позбутися своїх модифікацій тіла, але стверджує, що його стримують законодавчі обмеження. Про це пише Daily Star.

45-річний чоловік провів під голкою 1 600 годин. Він також має три імплантати, в тому числі череп у грудях.

Минулого року він проконсультувався з пластичним хірургом після того, як заявив, що дві з його модифікацій почали гнити.

Тепер він хоче видалити всі чужорідні тіла з-під шкіри, щоб створити "чистий аркуш", але це виявляється складним завданням, оскільки наразі немедичні працівники у Великій Британії не можуть отримати ліцензію на проведення модифікацій тіла; тільки ті, хто має хірургічну ліцензію, можуть це робити на законних підставах.

"Все, що я прошу на це Різдво, це щоб уряд зробив законною зміну мого тіла", — зазначив Інк-Айт.

Інк-Айт Фото: Daily Star

Чоловік стверджує, що його єдиним виходом є звернення до Національної служби охорони здоров'я, чого він не хоче робити,

"Мій образ тіла і здоров'я обмежені судами, що може змусити мене звернутися до Національної служби охорони здоров'я. Я не хочу обтяжувати цю дуже важливу службу тим, що було моїм власним вибором", — пояснив Інк-Айт.

Він підкреслив, що із задоволенням платитиме за цю послугу.

"Подібно до того, як з'явилися закони про пірсинг і татуювання, це означає, що багато людей, як я, опинилися в невизначеності. Жодна приватна клініка не хоче працювати з такими речами, і це перетворює таких, як я, на своєрідну субкультуру — ми відчуваємо, що нас не сприймають як людей", — наголосив чоловік.

Інк-Айт навів у приклад татуаж очного яблука.

"Ви не можете зателефонувати своєму окулісту, тому що це не регулюється. Нам потрібен доступ до хірургів, які можуть легально робити деякі процедури або корекції", — сказав чоловік.

Через існуючі обмеження він планує видалити модифікації свого тіла за кордоном, якщо він не зможе зробити це у Британії.

"Я не знаю, чи варто їхати за кордон, оскільки мене турбує, наскільки близько до серйозних частин мого тіла знаходяться імплантати. Люди, які змінюють своє тіло, думають, що це буде тривати вічно, але це не так. На цьому шляху теж є серйозні ризики", — пояснив чоловік.

Нагадаємо, друзі зробили смішні "тимчасові" тату в різних місцях, але тепер це все не змивається.

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