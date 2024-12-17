Стало скучно: механик, выигравший 108 млн фунтов в лотерею, просто смотрит телевизор (фото)

Нил Троттер сразу же потратился на дорогие вещи, но теперь признается, что его досуг вызывает скуку. По его словам, переход от необходимости работать к полному безделью оказался довольно странным.

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Нил Троттер из Суррея (Англия) выиграл джекпот EuroMillions в размере 107,9 млн фунтов стерлингов в 2014 году и стал четвертым по величине победителем лотереи в стране на тот момент. Со временем он рассказал, что ему надоел миллионерский образ жизни. Об этом пишет Daily Star.

Британец после выигрыша получил все — от огромного особняка, построенного по проекту Grade II, с собственным озером до таких модных автомобилей, как Jaguar и Porsche. Однако бывший механик считает, что его шикарная жизнь — это не все, чем она может похвастаться.

Несмотря на предупреждение от Camelot Group (оператор лотерей) не спешить с тратами, Нил сразу же раскошелился на дорогие вещи и теперь признается, что его досуг вызывает у него скуку.

"Переход от необходимости работать к отсутствию труда был довольно странной вещью, к которой нужно было привыкнуть. Вскоре я обнаружил, что сидеть дома и смотреть телик целыми днями довольно скучно", — сказал он.

Нил сразу же раскошелился на дорогие вещи и теперь признается, что его досуг вызывает у него скуку Фото: ExpressStar

Издание отмечает, что британец всегда предчувствовал, что станет победителем лотереи, и даже говорил всем своим друзьям и близким, что однажды выиграет по-крупному. Сейчас Нил живет мечтой и даже вновь увлекается гонками, но, похоже, даже особняки с озерами могут потерять свой блеск.

"Победа позволила мне вернуться к своей первой любви — гонкам. И у меня есть дом с озером", — сказал он.

Британец всегда предчувствовал, что станет победителем лотереи Фото: ExpressStar

Нил был уверен, что его предчувствие оправдается, когда он смело заявил приятелям из офиса своего отца, что "уже завтра" у него будут деньги.

Всего несколько часов спустя его интуиция оказалась верной, поскольку в результате игры в EuroMillions Lucky Dip он выиграл 107, 9 млн фунтов стерлингов, поднявшись на четвертое место в списке крупнейших победителей лотерей страны.

Ранее Фокус сообщал, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране. Во время поездки компания заглянула в известный пляжный клуб, ранее принимавший таких звезд, как Джастин Бибер. Помимо этого, они сняли сразу 2 пентхауса и наслаждались изысканными напитками.

Также стало известно, что пара, копившая годами деньги на жилье, выиграла особняк за 3 млн фунтов. Дом, который достался Лорен Кин выполнен в стиле, навеянном дизайном голливудских особняков. В нем пять просторных спален, современный кинозал, великолепный вид на побережье и открытый бассейн с подогревом.