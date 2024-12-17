Стало нудно: механік, який виграв 108 млн фунтів у лотерею, просто дивиться телевізор (фото)

Ніл Троттер одразу ж витратився на дорогі речі, але тепер зізнається, що його дозвілля викликає нудьгу. За його словами, перехід від необхідності працювати до повного неробства виявився досить дивним.

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Ніл Троттер із Суррея (Англія) виграв джекпот EuroMillions у розмірі 107,9 млн фунтів стерлінгів у 2014 році та став четвертим за величиною переможцем лотереї в країні на той момент. Згодом він розповів, що йому набрид мільйонерський спосіб життя. Про це пише Daily Star.

Британець після виграшу отримав усе — від величезного особняка, збудованого за проєктом Grade II, з власним озером до таких модних автомобілів, як Jaguar і Porsche. Однак колишній механік вважає, що його шикарне життя — це не все, чим воно може похвалитися.

Попри попередження від Camelot Group (оператор лотерей) не поспішати з витратами, Ніл одразу ж розщедрився на дорогі речі і тепер зізнається, що його дозвілля викликає у нього нудьгу.

"Перехід від необхідності працювати до відсутності праці був досить дивною річчю, до якої потрібно було звикнути. Незабаром я виявив, що сидіти вдома і дивитися телик цілими днями досить нудно", — сказав він.

Ніл одразу ж розщедрився на дорогі речі і тепер зізнається, що його дозвілля викликає у нього нудьгу Фото: ExpressStar

Видання зазначає, що британець завжди передчував, що стане переможцем лотереї, і навіть говорив усім своїм друзям і близьким, що одного разу виграє по-крупному. Зараз Ніл живе мрією і навіть знову захоплюється перегонами, але, схоже, навіть особняки з озерами можуть втратити свій блиск.

"Перемога дозволила мені повернутися до своєї першої любові — перегонів. І в мене є будинок з озером", — сказав він.

Британець завжди передчував, що стане переможцем лотереї Фото: ExpressStar

Ніл був упевнений, що його передчуття справдиться, коли він сміливо заявив приятелям з офісу свого батька, що "вже завтра" у нього будуть гроші.

Лише за кілька годин по тому його інтуїція виявилася правильною, оскільки внаслідок гри в EuroMillions Lucky Dip він виграв 107, 9 млн фунтів стерлінгів, піднявшись на четверте місце в списку найбільших переможців лотерей країни.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси і насолоджувалися вишуканими напоями.

Також стало відомо, що пара, яка роками збирала гроші на житло, виграла особняк за 3 млн фунтів. Будинок, який дістався Лорен Кін, виконаний у стилі, навіяному дизайном голлівудських особняків. У ньому п'ять просторих спалень, сучасний кінозал, чудовий краєвид на узбережжя і відкритий басейн з підігрівом.