"Все знают правду": 86-летняя бабушка объяснила, почему прожила жизнь без мужчин (видео)

Простота и правдивость слов Лиз Фридман поразила зрителей в сети. Это видео быстро стало вирусным и получило много комментариев от других женщин, которые также прожили жизнь сами.

Related video

86-летняя женщина из Манхэттена (Нью-Йорк) привлекла к себе внимание пользователей социальных сетей после того, как поделилась историей своего решения оставаться одинокой и соблюдать целибат более четырех десятилетий.

Лиз Фридман рассказала о своем выборе в видео, снятом и опубликованном в TikTok Мэри Джейн Фейхи — автором проекта "Glorious Broads", созданного для привлечения внимания общества к зрелым женщинам, бросившим вызов общественным нормам.

74-летняя Фейхи в интервью журналу Newsweek рассказала: "Мои подписчики любят Лиз за ее отношение к жизни, прямолинейность и честность. Отвечая на вопрос о своей одинокой жизни, Фридман сказала: "Никогда не жалела об этом, ни на мгновение. В течение жизни это не было проблемой — это просто перестало быть проблемой. Закон физики: объект в движении стремится оставаться в движении, а объект в состоянии покоя стремится оставаться в состоянии покоя. Итак, когда вы вовлечены в сексуальные отношения, то хотите больше и больше. Когда вы не имеете этого, то оно отходит на задний план".

Простота и правдивость ее слов поразила зрителей на платформе. Видео быстро стало вирусным и получило много комментариев от других женщин, которые также прожили жизнь сами.

"У меня было несколько длительных отношений после развода в 30 лет, но я никогда не выйду замуж снова. Сейчас, в 57 лет, больше не хожу на свидания", — написала одна из зрительниц.

Другая добавила: "Ушла от мужа около 5 лет назад и до сих пор ни о чем не жалею. Моя жизнь наполнена только мной";

"Чем дольше женщина одинока, тем труднее ей расстаться с этим", — отметила следующая комментаторша.

"Я думаю, что огромный резонанс в интернете свидетельствует о том, что все другие женщины знают, что это правда", — резюмирует Фейхи.

Напомним, ранее Фокус писал, что после многих лет неудачных свиданий вслепую китаец, которого зовут Тянь, полюбил и женился на белорусской модели Намене, которая на голову выше его. Мужчина ростом 158 см, а его избранница — 176 см.

Кроме того, молодожены Аманда и Нейтан Гиббсы стали интернет-сенсацией, появившись на своей свадьбе раскрашенными в зеленый цвет, как главные герои культового мультфильма "Шрек". Их гости также придерживались дресс-кода, выбрав костюмы различных сказочных персонажей, в том числе Пряничного Человечка, Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря" и Мики Мауса.