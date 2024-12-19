"Всі знають правду": 86-річна бабуся пояснила, чому прожила життя без чоловіків (відео)

Простота і правдивість слів Ліз Фрідман вразила глядачів на платформі. Це відео швидко стало вірусним й отримало багато коментарів від інших жінок, які також прожили життя самі.

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86-річна жінка з Мангеттена (Нью-Йорк) привернула до себе увагу користувачів соціальних мереж після того, як поділилася історією свого рішення залишатися самотньою й дотримуватися целібату понад чотири десятиліття.

Ліз Фрідман розповіла про свій вибір у відео, яке зняла й опублікувала в TikTok Мері Джейн Фейхі — авторка проєкту "Glorious Broads", створеного для привернення уваги суспільства до зрілих жінок, які кидають виклик суспільним нормам.

74-річна Фейхі в інтерв'ю журналу Newsweek розповіла: "Мої підписники люблять Ліз за її ставлення до життя, прямолінійність та чесність. Відповідаючи на питання про своє самотнє життя, Фрідман сказала: "Ніколи не шкодувала про це, ні на мить. Протягом життя це не було проблемою — просто перестало бути проблемою. Закон фізики: об'єкт у русі прагне залишатися в русі, а об'єкт у стані спокою прагне залишатися у стані спокою. Отже, коли ви залучені в сексуальні стосунки, то хочете більше і більше. Коли ви не маєте цього, то воно відходить на задній план".

Простота і правдивість її слів вразила глядачів на платформі. Відео швидко стало вірусним й отримало багато коментарів від інших жінок, які також прожили життя самі.

"У мене було кілька тривалих стосунків після розлучення у 30 років, але я ніколи не вийду заміж знову. Зараз, у 57 років, більше не ходжу на побачення", — написала одна з глядачок.

Інша додала: "Пішла від чоловіка близько 5 років тому і досі ні про що не шкодую. Моє життя наповнене тільки мною";

"Чим довше жінка самотня, тим важче їй розлучитися з цим", — зазначила наступна коментаторка.

"Я думаю, що величезний резонанс в інтернеті свідчить про те, що всі інші жінки знають, що це правда", — резюмує Фейхі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що після років невдалих побачень наосліп китаєць, якого звуть Тянь, покохав та одружився з білоруською моделлю Намені, яка на голову вища за нього. Чоловік заввишки 158 см, а його обраниця зростом 176 см.

Крім того, молодята Аманда та Нейтан Гіббси стали інтернет-сенсацією, з’явившись на своєму весіллі розфарбованими у зелений колір, як головні герої культового мультфільму "Шрек". Їхні гості також дотримувалися дрес-коду, обравши костюми різних казкових персонажів, зокрема Пряникового Чоловічка, Джека Горобця з "Піратів Карибського моря" і Мікі Мауса.