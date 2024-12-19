Женщина рассмеялась, когда услышала, как незнакомка высказалась о ее внешности (фото)

Сейчас американка Карен Десезарис гордится своей особенностью, однако, по ее словам, так было не всегда.

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31-летняя Карен Десезарис из Северной Каролины (США), которая делала покупки в продуктовом магазине, услышала от незнакомки интересный комментарий относительно своей внешности. Это видео быстро стало вирусным в TikTok, собрав более 680 тысяч просмотров.

Карен рассказывает, что незнакомка сказала, что восхищается формой ее носа. Сейчас Десезарис гордится своей особенностью, однако, по ее словам, так было не всегда.

"Когда я училась в третьем классе, надо мной часто смеялись из-за носа. Говорила маме, что хочу сделать пластическую операцию, но потом это желание исчезло, и я по-настоящему начала любить свой нос. Просто чувствую себя прекрасной европейской королевой!" — говорит женщина в интервью Newsweek.

Женщина напоминает аудитории, что принятие своих особенностей помогает подчеркнуть естественную красоту. Она уверена, что этот принцип касается каждого и не ограничивается исключительно носами — это может быть любая другая проблема, вызывающая чувство неуверенности.

"Читаю комментарии от людей, которым не нравится какая-то их особенность, потому что они чувствуют, что другие на них пялятся. Хочу напомнить, что это часто ваше собственное восприятие", — убеждена Десезарис.

Сейчас ее видео собрало более 45 тысяч лайков и почти 2 тысячи комментариев.

"У меня римский нос (я наполовину итальянка, наполовину — испанка). Считаю, что он добавляет характера", — написал один пользователь.

Другой согласился: "Всегда говорю, что носы — это часть лица, которая делает нас уникальными!";

"У меня тоже немаленький нос. Мне это нравится", — сказал третий комментатор.

Следующий добавил: "Я не заботился о своем носе, пока не загрузил TikTok. Все здесь, кажется, имеют идеальный нос, подбородок и кожу".

Еще один автор поделилась собственной историей: "Раньше я ненавидела свой нос, потому что в детстве мне говорили, что он слишком большой. Сейчас, когда любой нос можно скопировать и вставить, я влюбилась в уникальность. Чем уникальнее нос, тем он красивее".

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А вот женщина, которую зовут Кэрит, открыла сейф в старом доме, но то, что она там увидела, оказалось совсем не тем, чего можно было ожидать. Своим открытием женщина поделилась на странице в TikTok.