Жінка розсміялась, коли почула, як незнайомка висловилась про її зовнішність (фото)

Зараз американка Карен Десезаріс пишається своєю особливістю, однак, за її словами, так було не завжди.

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31-річна Карен Десезаріс з Північної Кароліни (США), яка робила покупки у продуктовому магазині, почула від незнайомки цікавий коментар щодо своєї зовнішності. Це відео швидко стало вірусним у TikTok, зібравши понад 680 тисяч переглядів.

Карен розповідає, що незнайомка сказала, що захоплюється формою її носа. Зараз Десезаріс пишається своєю особливістю, однак, за її словами, так було не завжди.

"Коли я навчалась у третьому класі, з мене часто сміялися через ніс. Казала мамі, що хочу зробити пластичну операцію, але потім це бажання зникло, і я по-справжньому почала любити свій ніс. Просто відчуваю себе прекрасною європейською королевою!" — каже жінка в інтерв'ю Newsweek.

Жінка нагадує аудиторії, що прийняття своїх особливостей допомагає підкреслити природну красу. Вона впевнена, що цей принцип стосується кожного і не обмежується виключно носами — це може бути будь-яка інша проблема, що викликає відчуття невпевненості.

"Читаю коментарі від людей, яким не подобається якась їхня особливість, бо вони відчувають, що інші на них витріщаються. Хочу нагадати, що це часто ваше власне сприйняття", — переконана Десезаріс.

Наразі її відео зібрало понад 45 тисяч вподобань і майже 2 тисячі коментарів.

"У мене римський ніс (я наполовину італійка, наполовину — іспанка). Вважаю, що він додає характеру", — написав один користувач.

Інший погодився: "Завжди кажу, що носи — це частина обличчя, яка робить нас унікальними!";

"У мене теж немаленький ніс. Мені це подобається", — сказав третій коментатор.

Наступний додав: "Я не дбав про свій ніс, поки не завантажив TikTok. Всі тут, здається, мають ідеальний ніс, підборіддя і шкіру".

Ще один дописувачка поділилась власною історією: "Раніше я ненавиділа свій ніс, бо у дитинстві мені казали, що він завеликий. Зараз, коли будь-який ніс можна скопіювати й вставити, я закохалася в унікальність. Чим унікальніший ніс, тим він красивіший".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 29-річну Ембер Генрі з Канади, яка поділилася у мережі кадрами, які демонструють непересічні організаторські здібності її 3-річної доньки Айві. Схоже, дитина досконало опанувала мистецтво прибирання, що розчулило інтернет-спільноту до сліз. Відповідне відео, опубліковане у TikTok, зібрало понад 1,6 мільйона переглядів.

А от жінка, яку звуть Керіт, відкрила сейф у старому будинку, але те, що вона там побачила, виявилося зовсім не тим, на що можна було очікувати. Своїм відкриттям жінка поділилася на сторінці у TikTok.