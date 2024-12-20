Изучал более 50 лет: эксперт раскрыл тайну "чудовища Лох-Несса" (фото)

Адриан Шайн посвятил многолетние исследования созданию своей новой книги о "Несси", в которой он подробно анализирует природные явления, ставшие основой для легенды, живущей уже несколько десятилетий.

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Известный натуралист и эксперт по Лох-Нессу Адриан Шайн выступил с заявлением, способным изменить восприятие мифа об известном чудовище. После пяти десятилетий исследований он утверждает, что большинство наблюдений "Несси" связано с природными явлениями и обманом зрения. Об этом пишет Daily Star.

Шайн отметил, что многие сообщения о длинношеих существах на озере могут быть объяснены обычными водными птицами, такими как лебеди, бакланы или крохали, которые охотятся на озере и становятся более заметными в ясную погоду. По его словам, загадочные горбы или круги на воде часто оказываются волнами, создаваемыми проходящими лодками.

"В спокойных условиях оценить расстояние сложно, а если вы не можете оценить расстояние, то и размер становится загадкой", — отметил Шайн.

После пяти десятилетий исследований он утверждает, что большинство наблюдений "Несси" связано с природными явлениями и обманом зрения Фото: PEN NEWS

Финский фотограф Томми Вайнионпяя также подтвердил эту гипотезу, создав убедительное подобие "Несси" из силуэтов различных частей лебедя.

Шайн, несмотря на свой скептицизм, сохраняет уважение к мифу. Он назвал себя "сочувствующим скептиком" и подчеркнул, что легенда о чудовище, вероятно, возникла благодаря старинным картам, на которых изображались морские змеи. Эксперт добавил, что даже если "Несси" действительно существовала, озеро Лох-Несс не может обеспечить ее питание. По подсчетам, в водоеме обитает около 20 тонн рыбы, что слишком мало для поддержания жизни крупного хищника.

"Если бы монстр существовал, он мог бы весить максимум две тонны — это лишь половина веса гребнистой акулы", — подчеркнул Шайн.

Его многолетние исследования и собранные свидетельства легли в основу новой книги "Естественная история морских змей". В ней автор подробно рассматривает природные явления, которые на протяжении десятилетий подпитывали легенду о "Несси".

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