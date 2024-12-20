Вивчав понад 50 років: експерт розкрив таємницю "чудовиська Лох-Несса" (фото)

Адріан Шайн присвятив багаторічні дослідження створенню своєї нової книжки про "Нессі", в якій він детально аналізує природні явища, що стали основою для легенди, яка живе вже кілька десятиліть.

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Відомий натураліст і експерт з Лох-Нессу Адріан Шайн виступив із заявою, здатною змінити сприйняття міфу про відоме чудовисько. Після п'яти десятиліть досліджень він стверджує, що більшість спостережень "Нессі" пов'язана з природними явищами та обманом зору. Про це пише Daily Star.

Шайн зазначив, що багато повідомлень про довгошиїх істот на озері можна пояснити звичайними водними птахами, такими як лебеді, баклани або крихітки, які полюють на озері і стають більш помітними в ясну погоду. За його словами, загадкові горби або кола на воді часто виявляються хвилями, створюваними човнами, що проходять повз.

"У спокійних умовах оцінити відстань складно, а якщо ви не можете оцінити відстань, то і розмір стає загадкою", — зазначив Шайн.

Після п'яти десятиліть досліджень він стверджує, що більшість спостережень "Нессі" пов'язана з природними явищами та обманом зору Фото: нечто на пляже

Фінський фотограф Томмі Вайніонпяя також підтвердив цю гіпотезу, створивши переконливу подобу "Нессі" із силуетів різних частин лебедя.

Шайн, попри свій скептицизм, зберігає повагу до міфу. Він назвав себе "скептиком-співчувателем" і наголосив, що легенда про чудовисько, ймовірно, виникла завдяки старовинним картам, на яких зображувалися морські змії. Експерт додав, що навіть якщо "Нессі" справді існувала, озеро Лох-Несс не може забезпечити її харчування. За підрахунками, у водоймі мешкає близько 20 тонн риби, що занадто мало для підтримки життя великого хижака.

"Якби монстр існував, він міг би важити щонайбільше дві тонни — це лише половина ваги гребенистої акули", — наголосив Шайн.

Його багаторічні дослідження і зібрані свідчення лягли в основу нової книги "Природна історія морських змій". У ній автор детально розглядає природні явища, які протягом десятиліть підживлювали легенду про "Нессі".

Раніше Фокус писав, що в США вже місяць помічають НЛО над Нью-Джерсі. За словами очевидців, нерідко залишалися нерухомими або пересувалися з неймовірною швидкістю. Деякі місцеві жителі відзначали яскраві вогні й дивні звуки, які супроводжували ці непізнані явища.

Також ми розповідали, що експерт розкрив правду про відомий інцидент з НЛО в Британії. Довгий час Рендлшемський інцидент вважався одним із найзагадковіших в історії Британії. Однак уфологи та експерти кажуть, що він має більш раціональне пояснення.