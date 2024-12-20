Мать купила подарок в интернете и потеряла дар речи от того, что пришло по почте (фото)
На видео Анна показывает, как выглядит список товаров в ее телефоне, а также, что она получила в реальности.
Маму из Мексики ждал настоящий сюрприз. Заказав большое рождественское украшение для своей входной двери, она получила нечто другое. Этой эпической историей поделилась ее дочь, Анна Глория, на своей странице в TikTok, собрав 800 тысяч просмотров.
Женщина увидела, как кто-то украсил входную дверь в дом гигантской красной лентой, и решили сделать также. Она нашла в интернете похожий товар и заказала доставку. Когда товар наконец прибыл, мать потеряла дар речи, обнаружив внутри коробки не роскошный красный бант, а его распечатанную версию.
На видео Анна демонстрирует, как выглядит список товаров в ее телефоне, а также, что она получила в реальности. В начале записи бант изображен на входной двери как элегантное украшение для дома.
Поскольку портал Temu, где осуществлялся заказ, известен своими чрезвычайно низкими ценами, декор обошелся всего в 5,79 фунта стерлингов.
"Не оставляйте свою маму наедине с этим приложением", — написала девушка в описании к ролику.
Пользователи TikTok отметили, что маме стоило бы внимательнее прочитать объявление, ведь в описании товара пишет: "Замечательный зимний баннер на дверь с бантом". В названии также есть слово "bandera", что переводится как "флаг". Многие начали делиться собственными историями.
- "С моей мамой тоже такое было, ха-ха-ха";
- "Мой папа попросил часы, а получил только ремешки";
- "Тетя купила стулья, чтобы сидеть на улице, а получила несколько игрушек";
- "Надо учиться читать".
Напомним, ранее Фокус писал, что 37-летняя Вивиан де Вальк открыла пять пачек печенья Reese's и обнаружила, что в каждой из них полностью отсутствует арахисовое масло. Женщина хотела полакомиться сладостями после изнурительного рабочего дня.
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