Мать купила подарок в интернете и потеряла дар речи от того, что пришло по почте (фото)

На видео Анна показывает, как выглядит список товаров в ее телефоне, а также, что она получила в реальности.

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Маму из Мексики ждал настоящий сюрприз. Заказав большое рождественское украшение для своей входной двери, она получила нечто другое. Этой эпической историей поделилась ее дочь, Анна Глория, на своей странице в TikTok, собрав 800 тысяч просмотров.

Женщина увидела, как кто-то украсил входную дверь в дом гигантской красной лентой, и решили сделать также. Она нашла в интернете похожий товар и заказала доставку. Когда товар наконец прибыл, мать потеряла дар речи, обнаружив внутри коробки не роскошный красный бант, а его распечатанную версию.

На видео Анна демонстрирует, как выглядит список товаров в ее телефоне, а также, что она получила в реальности. В начале записи бант изображен на входной двери как элегантное украшение для дома.

Поскольку портал Temu, где осуществлялся заказ, известен своими чрезвычайно низкими ценами, декор обошелся всего в 5,79 фунта стерлингов.

"Не оставляйте свою маму наедине с этим приложением", — написала девушка в описании к ролику.

Товар в приложении Фото: TikTok

Пользователи TikTok отметили, что маме стоило бы внимательнее прочитать объявление, ведь в описании товара пишет: "Замечательный зимний баннер на дверь с бантом". В названии также есть слово "bandera", что переводится как "флаг". Многие начали делиться собственными историями.

"С моей мамой тоже такое было, ха-ха-ха";

"Мой папа попросил часы, а получил только ремешки";

"Тетя купила стулья, чтобы сидеть на улице, а получила несколько игрушек";

"Надо учиться читать".

Напомним, ранее Фокус писал, что 37-летняя Вивиан де Вальк открыла пять пачек печенья Reese's и обнаружила, что в каждой из них полностью отсутствует арахисовое масло. Женщина хотела полакомиться сладостями после изнурительного рабочего дня.

А вот клиентка сети супермаркетов Sam's Club обнаружила в пироге с мясной начинкой ужасную находку — человеческий зуб. Об этом жительница города Чанчжоу, что на востоке Китая, рассказала в видео, опубликованном в социальной сети Douyin.