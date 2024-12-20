Мати купила подарунок в інтернеті й втратила дар мови від того, що прийшло поштою (фото)

На відео Анна показує, який вигляд має список товарів у її телефоні, а також, що вона отримала в реальності.

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Маму з Мексики чекав справжній сюрприз, замовивши велику різдвяну прикрасу для своїх вхідних дверей, вона отримала дещо інше. Цією епічною історією поділилась її донька, Анна Глорія, на своїй сторінці у TikTok, зібравши 800 тисяч переглядів.

Жінка побачила, як хтось прикрасив вхід до будинку гігантською червоною стрічкою, й вирішили зробити так і собі. Вона знайшла в інтернеті схожий товар й замовила доставку. Коли пакунок покупця нарешті прибув, матір втратила дар мови, виявивши всередині коробки не розкішний червоний бант, а його роздруковану версію.

На відео Анна демонструє, який вигляд має список товарів у її телефоні, а також, що вона отримала в реальності. На початку запису бант зображений на вхідних дверях як елегантна прикраса для дому.

Оскільки портал Temu, де здійснювалось замовлення, відомий своїми надзвичайно низькими цінами, декор обійшовся всього в 5,79 фунта стерлінгів.

"Не залишайте свою маму наодинці з цим застосунком", — написала дівчина в описі до ролика.

Товар у застосунку Фото: TikTok

Користувачі TikTok зазначили, що мамі варто було б уважніше прочитати оголошення, адже в описі товару пише: "Чудовий зимовий банер на двері з бантом". У назві також є слово "bandera", що перекладається як "прапор". Багато хто почав ділитися власними історіями.

"З моєю мамою теж таке було, ха-ха-ха";

"Мій тато попросив годинник, а отримав тільки ремінці";

"Тітка купила стільці, щоб сидіти на вулиці, а отримала кілька іграшок";

"Треба вчитись читати".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 37-річна Вівіан де Вальк відкрила п'ять пачок печива Reese's й виявила, що у кожній з них повністю відсутнє арахісове масло. Жінка хотіла посмакувати солодощами після виснажливого робочого дня.

А от клієнтка мережі супермаркетів Sam's Club виявила у пирозі з м'ясною начинкою жахливу знахідку — людський зуб. Про це жителька міста Чанчжоу, що на сході Китаю, розповіла у відео, опублікованому в соціальній мережі Douyin.