Незамужние женщины участвуют в фотосессиях для беременных, надевая накладные животы: причины

Молодые одинокие китаянки фотографируются с накладными животами. Они хотят иметь красивые кадры во время беременности, не отягощенные возможными визуальными негативными проявлениями.

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В социальных сетях Китая распространилась новая мода: молодые незамужние женщины надевают накладные животы, чтобы сделать фотографии своей якобы беременности перед родами. Об этом пишет South China Morning Post.

Так называемая тенденция "предварительных фотосессий" подразумевает, что женщины надеются запечатлеть и отпраздновать важные моменты, пока они еще в расцвете сил.

Внимание к таким фото возникло с легкой руки инфлюенсера "Meizi Gege", у которой более 5,7 миллионов подписчиков. Она поделилась фотографиями с фотосессии для беременных, во время которой продемонстрировала свою стройную фигуру с фейковым животом.

После этого одна из 26-летних подписчиц призналась, что сделала свои "беременные фотографии" в 23 года, когда еще не была замужем. Другая рассказала, что ее свадебные фотографии появились до женитьбы, в 22 года, на случай, если к 30 годам у нее появятся морщины.

Принять участие в этом тренде относительно просто, отмечает издание. Интернет-магазины предлагают поддельные животы разных размеров, имитирующие раннюю, среднюю и позднюю стадии беременности. Многие участники мотивированы тем, что у них будут эстетически приятные фотографии беременности, независимо от изменений в их теле на более поздних этапах этого процесса.

Однако это веяние шокировало многих китайских родителей, которые задаются вопросом, как выражение "незамужняя, но беременная", когда-то считавшееся позорным в традиционной китайской культуре, теперь стало популярным. В то же время это помешательство вызвало оживленные дискуссии среди китайских пользователей сети. Один из них с юмором заметил, что пока он молод, ему нужно успеть сделать побольше фотографий, чтобы использовать их для онлайн-знакомств, когда он станет старше.

Напомним, 33-летняя Тянь Дунся из провинции Чжэцзян на востоке Китая уже родила девять детей, но хочет "собрать коллекцию" из всех 12 знаков Зодиака. Она надеется, что в будущем дети подарят ей 81 внука.

Также Фокус писал, что беременная женщина из провинции Шаньдун на востоке Китая во время предродовых схваток не смогла завести свою машину Li Auto, поскольку система обновлялась. Испытывая боль, она поехала на такси в больницу, где ей пришлось сделать экстренное кесарево сечение.