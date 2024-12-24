Незаміжні жінки беруть участь у фотосесіях для вагітних, надягаючи накладні животи: причини

Молоді самотні китаянки фотографуються з накладними животами. Вони хочуть мати гарні кадри під час вагітності, не обтяжені можливими візуальними негативними проявами.

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У соціальних мережах Китаю поширилася нова мода: молоді незаміжні жінки надягають накладні животи, щоб зробити фотографії своєї нібито вагітності перед пологами. Про це пише South China Morning Post.

Так звана тенденція "попередніх фотосесій" має на увазі, що жінки сподіваються закарбувати і відсвяткувати важливі моменти, поки вони ще в розквіті сил.

Увага до таких фото виникла з легкої руки інфлюенсерки "Meizi Gege", у якої понад 5,7 мільйона підписників. Вона поділилася фотографіями з фотосесії для вагітних, під час якої продемонструвала свою струнку фігуру з фейковим животом.

Після цього одна з 26-річних підписниць зізналася, що зробила свої "вагітні фотографії" в 23 роки, коли ще не була одружена. Інша розповіла, що її весільні фотографії з'явилися до одруження, у 22 роки, на випадок, якщо до 30 років у неї з'являться зморшки.

Взяти участь у цьому тренді відносно просто, зазначає видання. Інтернет-магазини пропонують підроблені животи різних розмірів, що імітують ранню, середню і пізню стадії вагітності. Багато учасників мотивовані тим, що в них будуть естетично приємні фотографії вагітності, незалежно від змін у їхньому тілі на пізніших етапах цього процесу.

Однак це віяння шокувало багатьох китайських батьків, які задаються питанням, як вираз "незаміжня, але вагітна", який колись вважався ганебним у традиційній китайській культурі, тепер став популярним. Водночас це божевілля викликало жваві дискусії серед китайських користувачів мережі. Один із них із гумором зауважив, що поки він молодий, йому потрібно встигнути зробити побільше фотографій, щоб використовувати їх для онлайн-знайомств, коли він стане старшим.

Нагадаємо, 33-річна Тянь Дунся з провінції Чжецзян на сході Китаю вже народила дев'ять дітей, але хоче "зібрати колекцію" з усіх 12 знаків Зодіаку. Вона сподівається, що в майбутньому діти подарують їй 81 онука.

Також Фокус писав, що вагітна жінка з провінції Шаньдун на сході Китаю під час передпологових переймів не змогла завести свою машину Li Auto, оскільки система оновлювалася. Відчуваючи біль, вона поїхала на таксі в лікарню, де їй довелося зробити екстрений кесарів розтин.