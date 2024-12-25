На самом маленьком острове Африки живут 500 человек, но на него претендуют 2 страны: в чем причина

Площадь острова менее 2 тыс квадратных километров. На нем живет более полутысячи человек, однако он является яблоком раздора двух африканских государств.

Related video

Остров Мигинго на озере Виктория — это самый маленький остров в Африке с малым количеством населения. Однако за него уже десятилетия спорят Кения и Уганда, пишет Ехргеѕѕ.

Площадь острова Мигинго составляет менее 2000 квадратных метров, и, по данным полиции Уганды, на нем проживает более 500 человек. Это самый маленький по размерам и по количеству населения остров на континенте. На нем находится крошечный порт, несколько баров и казино под открытым небом, однако эта земля является "лакомым куском" для двух стран.

Старший научный сотрудник Института исследований проблемы безопасности Эммануэль Кисиангани рассказал, что до 1990-х годов Мигинго был лишь скалой, выступающей из воды. Стратегический интерес Migingo возрос в начале 2000-х годов, когда вдоль берегов крупнейшего озера Африки — озера Виктория — становилось все меньше рыбы.

В 2004 году, когда остров был еще почти не заселен, Уганда начала отправлять на Мигинго вооруженную полицию для взимания налогов с рыбаков и обеспечения защиты от пиратов. Кенийские рыбаки начали жаловаться на то, что они подвергаются преследованиям со стороны представителей Уганды за незаконный вылов рыбы. В ответ на это кенийское правительство направило туда морских пехотинцев. Таким образом небольшой остров столкнул две страны.

Напомним, обсерватория на отдаленном шотландском острове Фейр-Айл ищет менеджера по обслуживанию. Уровень заработной платы варьируется от 20 000 до 24 000 фунтов стерлингов в год.

Отметим, что на Земле есть место, где можно плавать в активном вулкане. Расположен недалеко от Антарктиды и имеет уникальную подковообразную форму.