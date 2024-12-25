На найменшому острові Африки живуть 500 осіб, але на нього претендують 2 країни: в чому причина

Площа острова — менш ніж 2 тис квадратних кілометрів. На ньому живуть понад пів тисячі людей, однак він є яблуком розбрату двох африканських держав.

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Острів Мігінго на озері Вікторія — це найменший острів в Африці з малою кількістю населення. Однак за нього вже десятиліття сперечаються Кенія та Уганда, пише Еxpress.

Площа острова Мігінго становить менш ніж 2000 квадратних метрів і, за даними поліції Уганди, на ньому проживають понад 500 осіб. Це найменший за розмірами та за кількістю населення острів на континенті. На ньому розташовані: крихітний порт, кілька барів та казино просто неба, однак ця земля є "ласим шматком" для двох країн.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень проблеми безпеки Еммануель Кісіангані розповів, що до 1990-х років Мігінго був лише скелею, що виступає з води. Стратегічний інтерес Migingo зріс на початку 2000-х років, коли вздовж берегів найбільшого озера Африки — озера Вікторія — ставало дедалі менше риби.

У 2004 році, коли острів був ще майже не заселений, Уганда почала відправляти на Мігінго озброєну поліцію для стягування податків з рибалок і забезпечення захисту від піратів. Кенійські рибалки почали скаржитися на те, що вони зазнають переслідувань з боку представників Уганди за незаконний вилов риби. У відповідь на це кенійський уряд направив туди морських піхотинців. Так невеликий острів зіштовхнув дві країни.

Нагадаємо, обсерваторія на віддаленому шотландському острові Фейр-Айл шукає менеджера з обслуговування. Рівень заробітної плати варіюється від 20 000 до 24 000 фунтів стерлінгів на рік.

Зазначимо, що на Землі є місце, де можна плавати в активному вулкані. Розташований він недалеко від Антарктиди та має унікальну підковоподібну форму.