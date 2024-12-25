Посылки идут 6 месяцев: женщина сбежала на самый отдаленный остров в мире (фото)

Ежегодно на остров прибывают всего девять кораблей с грузами, поэтому получение самого необходимого — еды, медикаментов и даже праздничных подарков, требует тщательной подготовки.

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Британка Келли Грин, мама двоих детей, сбежала от шума большого города на Тристан-да-Кунья — это самый отдаленный остров мира, где живет всего 242 человека. Отсюда настолько далеко до цивилизации, что приобретение рождественских подарков означает нужно планировать на полгода вперед; ближайший город находится более чем в 1500 милях, а единственная связь с внешним миром — шестидневное путешествие на лодке. О своем быте и стиле жизни она регулярно рассказывает на своей странице в TikTok.

Нет связи

Расположенный в южной части Атлантического океана, этот вулканический форпост полностью отрезан от остального мира — здесь нет телефонной сети, надежного интернета и даже взлетно-посадочной полосы. Чтобы добраться до острова, нужно совершить 15-часовой перелет в Кейптаун, а затем шестидневное путешествие на лодке.

Ежегодно на остров прибывают всего девять кораблей с грузами, поэтому получение самого необходимого — еды, медикаментов и даже праздничных подарков — требует тщательной подготовки.

Вулканический форпост полностью отрезан от остального мира Фото: Kelly Green

Несмотря на многочисленные вызовы, аборигены ведут уникальный образ жизни, основанный на самодостаточности и тесной связи с природой, который в современном глобализированном мире можно считать роскошью.

Хозяйство

Каждый житель острова имеет право на двух овец, а семья — завести одну корову, чтобы обеспечить себя мясом и молоком. Работа распределяется между всеми жителями, в частности посадка картофеля, уход за скотом и возведение домов.

Каждый житель острова имеет право на двух овец, а семья — завести одну корову Фото: Kelly Green

Новости в общине распространяются преимущественно из уст в уста. Как пошутил инспектор полиции Конрад Гласс, иногда это намного быстрее интернета, но не всегда правда. Интересно, что островитяне говорят на уникальном диалекте английского языка, который считается самым редким в мире.

Услуги

На Тристане есть две церкви, медпункт и одна школа, где учатся дети от дошкольного возраста до 16 лет. Старшие ученики, желающие получить высшее образование, обычно едут в Великобританию или Южную Африку. Для решения серьезных медицинских проблем жители должны выдержать шестидневное морское путешествие в Кейптаун.

На Тристане есть две церкви, медпункт и одна школа Фото: Kelly Green

Большой проблемой для коренных жителей является потенциальная опасность стихийного бедствия. В 1961 году там произошло извержение вулкана Пик Королевы Марии, в результате чего все население пришлось на два года эвакуировать в Англию. Большинство людей позже вернулось, однако память об этом событии остается напоминанием о нестабильной природе острова.

"Мы можем быть далеко от мира, но нам никогда не бывает скучно. Красота природы, теплота наших людей и простота жизни делают его действительно особенным местом для жизни", — резюмировала Келли в одном из своих видео в TikTok.

Напомним, ранее Фокус писал, что 60-летний британец Ян Ашер решил покинуть свою старую жизнь и продать все свое имущество и купил собственный тропический остров в Карибском море.

А вот 27-летняя Сирират Ненсевич из Германии провела два месяца на острове на Большом Барьерном рифе у побережья Квинсленда (Австралия). В обмен на бесплатное жилье она работала 24 часа в неделю, занимаясь уборкой, садоводством и работой бармена на экокурорте.