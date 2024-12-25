Посилки йдуть 6 місяців: жінка втекла на найвіддаленіший острів світу (фото)

Щороку на острів прибувають лише дев'ять кораблів із вантажами, тож отримання найнеобхіднішого — їжі, медикаментів і навіть святкових подарунків, потребує ретельної підготовки.

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Британка Келлі Грін, мама двох дітей, втекла від шуму великого міста на Трістан-да-Кунья — це найвіддаленіший острів світу, де мешкає всього 242 людини. Звідси настільки далеко до цивілізації, що придбання різдвяних подарунків потрібно планувати на пів року вперед; найближче місто знаходиться більш ніж за 1500 миль, а єдиний зв'язок із зовнішнім світом — шестиденна подорож на човні. Про свій побут та стиль життя вона регулярно розповідає на своїй сторінці у TikTok.

Немає зв’язку

Розташований у південній частині Атлантичного океану, цей вулканічний форпост повністю відрізаний від решти світу — тут немає телефонної мережі, надійного інтернету та навіть злітно-посадкової смуги. Щоб дістатися до острова, потрібно здійснити 15-годинний переліт до Кейптауна, а потім шестиденну подорож на човні.

Щороку на острів прибувають лише дев'ять кораблів із вантажами, тож отримання найнеобхіднішого — їжі, медикаментів і навіть святкових подарунків — потребує ретельної підготовки.

Вулканічний форпост повністю відрізаний від решти світу Фото: Kelly Green

Попри численні виклики, аборигени ведуть унікальний спосіб життя, що ґрунтується на самодостатності та тісному зв'язку з природою, який в сучасному глобалізованому світі можна вважати розкішшю.

Господарство

Кожен житель острова має право на двох овець, а сім'я — завести одну корову, щоб забезпечити себе м'ясом і молоком. Робота розподіляється між усіма мешканцями, зокрема висадження картоплі, догляд за худобою та зведення будинків.

Кожен житель острова має право на двох овець, а сім'я — завести одну корову Фото: Kelly Green

Новини у громаді поширюються переважно з вуст в уста. Як пожартував інспектор поліції Конрад Гласс, інколи це набагато швидше за інтернет, але не завжди правда. Цікаво, що остров'яни розмовляють унікальним діалектом англійської мови, який вважається найрідкіснішим у світі.

Послуги

На Трістані є дві церкви, медпункт та одна школа, де навчаються діти від дошкільного віку до 16 років. Старші учні, які бажають здобути вищу освіту, зазвичай їдуть до Великої Британії або Південної Африки. Для розв'язання серйозних медичних проблем жителі повинні витримати шестиденну морську подорож до Кейптауна.

На Трістані є дві церкви, медпункт та одна школа Фото: Kelly Green

Великою проблемою для корінних жителів є потенційна небезпека стихійного лиха. У 1961 році там сталося виверження вулкана Пік Королеви Марії, внаслідок чого все населення довелось на два роки евакуювати до Англії. Більшість людей згодом повернулася, однак пам'ять про цю подію залишається нагадуванням про нестабільну природу острова.

"Ми можемо бути далеко від світу, але нам ніколи не буває нудно. Краса природи, теплота наших людей і простота життя роблять його справді особливим місцем для життя", — резюмувала Келлі в одному зі своїх відео у TikTok.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 60-річний британець Ян Ашер вирішив покинути своє старе життя і продати все своє майно та купив власний тропічний острів у Карибському морі.

А от 27-річна Сірірат Ненсевич з Німеччини провела два місяці на острові на Великому Бар'єрному рифі біля узбережжя Квінсленду (Австралія). В обмін на безплатне житло вона працювала 24 години на тиждень, займаючись прибиранням, садівництвом і роботою бармена на екокурорті.