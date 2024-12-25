Друзья сделали фото девушки на берегу моря: этот кадр стал для нее судьбоносным

Мерлин Септиана сидела на большом камне, слушая музыку в наушниках и улыбаясь на камеру, и даже не подозревала, что произойдет с ней в следующий момент.

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18-летняя Мерлин Септиана развлекалась с друзьями, фотографируясь на пляже Семеты в Индонезии. Девушка и подумать не могла, что этот снимок, на котором она сидит на камнях, слушает музыку в наушниках и улыбается на камеру, станет судьбоносным. Об этом пишет издание The Sun.

В какой-то момент туристку накрывает большая волна и она исчезает под водой. На опубликованных в сети кадрах показано, как местные жители отчаянно пытаются ее спасти. На заднем плане слышны плач и крики очевидцев, которые не в состоянии ничего поделать, кроме как с неверием смотреть в море.

На опубликованных в сети кадрах показано, как местные жители отчаянно пытаются ее спасти Фото: ViralPress

Лалу Вахю Эфенди, глава поисково-спасательного управления Матарама, отмечает, что друзья Мерлин хотели ей помочь с помощью подручных средств, в частности ветки дерева и удочки, но все напрасно.

Властям понадобились два часа, чтобы найти тело потерпевшей, которое под действием бурных вод прибило к скале. С момента исчезновения Септианы (около 15:00 по местному времени) спасательно-поисковая операция продолжалась до 17:13.

Ридван Макруф, исполнительный директор Регионального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Центрального Ломбока (BPBD), подтвердил, что девушка мертва. Ее тело передали семье в деревне Танак Аву. По предварительной версии, наушники могли заглушить звук волн.

Властям понадобилось два часа, чтобы найти тело потерпевшей Фото: ViralPress Властям понадобилось два часа, чтобы найти тело потерпевшей Фото: ViralPress

Кстати, пляжи Индонезии достаточно опасны для отдыхающих, в частности там сильные течения, большие волны и непредсказуемые приливы. Это может привести к фатальным последствиям, особенно для неопытных пловцов.

Напомним, ранее Фокус писал, что 22-летний Остин Кинг пропал без вести после восхождения на Орлиный пик в Йеллоустонском национальном парке (США). Недавно на вершине горы нашли рукописную записку с последним посланием путешественника.

А вот страстная поклонница творчества британской певицы Адель приехала на ее концерт в Мюнхене (Германия), соблазнившись на дешевое жилье, но попала в беду. Женщине из Финляндии, которую зовут Алина, пришлось спать в палатке вместе со 180 другими незнакомцами.