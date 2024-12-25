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МирФан

Друзья сделали фото девушки на берегу моря: этот кадр стал для нее судьбоносным

Девушку смыло гигантской волной на пляже, трагедия, несчастный случай, Индонезия, туризм, отдых
Фото: ViralPress | Фото стало для девушки судьбоносным

Мерлин Септиана сидела на большом камне, слушая музыку в наушниках и улыбаясь на камеру, и даже не подозревала, что произойдет с ней в следующий момент.

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18-летняя Мерлин Септиана развлекалась с друзьями, фотографируясь на пляже Семеты в Индонезии. Девушка и подумать не могла, что этот снимок, на котором она сидит на камнях, слушает музыку в наушниках и улыбается на камеру, станет судьбоносным. Об этом пишет издание The Sun.

В какой-то момент туристку накрывает большая волна и она исчезает под водой. На опубликованных в сети кадрах показано, как местные жители отчаянно пытаются ее спасти. На заднем плане слышны плач и крики очевидцев, которые не в состоянии ничего поделать, кроме как с неверием смотреть в море.

Девушку смыло гигантской волной на пляже, трагедия, несчастный случай, Индонезия, туризм, отдых Fullscreen
На опубликованных в сети кадрах показано, как местные жители отчаянно пытаются ее спасти
Фото: ViralPress

Лалу Вахю Эфенди, глава поисково-спасательного управления Матарама, отмечает, что друзья Мерлин хотели ей помочь с помощью подручных средств, в частности ветки дерева и удочки, но все напрасно.

Властям понадобились два часа, чтобы найти тело потерпевшей, которое под действием бурных вод прибило к скале. С момента исчезновения Септианы (около 15:00 по местному времени) спасательно-поисковая операция продолжалась до 17:13.

Ридван Макруф, исполнительный директор Регионального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Центрального Ломбока (BPBD), подтвердил, что девушка мертва. Ее тело передали семье в деревне Танак Аву. По предварительной версии, наушники могли заглушить звук волн.

Девушку смыло гигантской волной на пляже, трагедия, несчастный случай, Индонезия, туризм, отдых Fullscreen
Властям понадобилось два часа, чтобы найти тело потерпевшей
Фото: ViralPress
Девушку смыло гигантской волной на пляже, трагедия, несчастный случай, Индонезия, туризм, отдых Fullscreen
Властям понадобилось два часа, чтобы найти тело потерпевшей
Фото: ViralPress

Кстати, пляжи Индонезии достаточно опасны для отдыхающих, в частности там сильные течения, большие волны и непредсказуемые приливы. Это может привести к фатальным последствиям, особенно для неопытных пловцов.

Напомним, ранее Фокус писал, что 22-летний Остин Кинг пропал без вести после восхождения на Орлиный пик в Йеллоустонском национальном парке (США). Недавно на вершине горы нашли рукописную записку с последним посланием путешественника.

А вот страстная поклонница творчества британской певицы Адель приехала на ее концерт в Мюнхене (Германия), соблазнившись на дешевое жилье, но попала в беду. Женщине из Финляндии, которую зовут Алина, пришлось спать в палатке вместе со 180 другими незнакомцами.