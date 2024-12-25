Друзі зробили фото дівчини на березі моря: цей кадр став для неї доленосним

Мерлін Септіана сиділа на великому камені, слухаючи музику в навушниках та посміхаючись на камеру, й навіть не підозрювала, що станеться з нею у наступний момент.

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18-річна Мерлін Септіана розважалася з друзями, фотографуючись на пляжі Семети в Індонезії. Дівчина й подумати не могла, що цей знімок, на якому вона сидить на камінні, слухає музику в навушниках та посміхається на камеру, стане доленосним. Про це пише видання The Sun.

У якийсь момент туристку накриває велика хвиля й вона зникає під водою. На опублікованих в мережі кадрах показано, як місцеві жителі відчайдушно намагаються її врятувати. На задньому плані чути плач і крики очевидців, які не в змозі нічого вдіяти, окрім як з невірою дивитися в море.

На опублікованих в мережі кадрах показано, як місцеві жителі відчайдушно намагаються її врятувати Фото: ViralPress

Лалу Вахю Ефенді, голова пошуково-рятувального управління Матарама, зазначає, що друзі Мерлін хотіли їй допомогти за допомогою підручних засобів, зокрема гілки дерева та вудки, але все марно.

Владі знадобилися дві години, щоб знайти тіло потерпілої, яке під дією бурхливих вод прибило до скелі. З моменту зникнення Септіани (близько 15:00 за місцевим часом) рятувально-пошукова операція тривала до 17:13.

Рідван Мак'руф, виконавчий директор Регіонального агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Центрального Ломбока (BPBD), підтвердив, що дівчина мертва. Її тіло передали родині в селі Танак Аву. За попередньою версією, навушники могли заглушити звук хвиль.

Владі знадобилися дві години, щоб знайти тіло потерпілої Фото: ViralPress Владі знадобилися дві години, щоб знайти тіло потерпілої Фото: ViralPress

До речі, пляжі Індонезії досить небезпечні для відпочивальників, зокрема там сильні течії, великі хвилі та непередбачувані припливи. Це може призвести до фатальних наслідків, особливо для недосвідчених плавців.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 22-річний Остін Кінг зник безвісти після сходження на Орлиний пік у Єллоустонському національному парку (США). Нещодавно на вершині гори знайшли рукописну записку з останнім посланням мандрівника.

А от палка шанувальниця творчості британської співачки Адель приїхала на її концерт у Мюнхені (Німеччина), спокусившись на дешеве житло, але потрапила у халепу. Жінці з Фінляндії, яку звуть Аліна, довелося спати у наметі разом зі 180 іншими незнайомцями.