Сыграл сразу 3 роли: мужчина разыграл мошенников и вернул деньги, которые те выманили у его отца

У сына возникли подозрения, когда отцу начали поступать сообщения от неизвестных, беспокоившихся о состоянии его здоровья, что он ужинал и как спал.

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В Тайване мужчина разработал гениальный план и сыграл три разные роли, чтобы спасти своего отца от банды мошенников. Об этом пишет издание Scmp.com.

Он успешно убедил рэкетиров, что они получат дальнейшие инвестиции и в конце концов помог вернуть 700 000 тайваньских долларов (21 400 долларов США) после того, как его отец потерял деньги эти деньги.

Как пишет издание, отец мужчины "повелся" на обольстительную женщину, которая онлайн убедила его вложить в вымышленный проект 700 000 NT$ наличными. Аферисты не только лично забрали деньги, но и убедили мужчину установить на телефон неизвестное приложение.

У сына возникли подозрения, когда отцу начали поступать сообщения от неизвестных, которые беспокоились о состоянии его здоровья, что он ужинал и как спал.

В установленном приложении в свою очередь поступали сообщения об общем росте инвестиций. Мол, они выросли до 1,3 миллиона NT$ (40 000 долларов США), а прибыль составила более 600 000 NT$.

В то время как мужчина заявил, что уже сейчас хочет забрать свою прибыль, мошенник настаивал, что "вам нужно достичь определенной суммы, прежде чем вы сможете снять".

Сын заподозрил это после того, как отец пожаловался на ситуацию.

"После того как мой папа рассказал об этом, я пошел домой и начал смотреть на YouTube видео против мошенничества. Там наткнулся на один, где YouTuber упомянул: "Вам нужна наживка, больше той, которую вы потеряли, чтобы иметь шанс вернуть свои деньги" Вдохновленный этим, я решил применить подобную стратегию, используя телефон своего папы, чтобы восстановить связь с мошенником", — рассказал сын журналистам.

Он от имени отца рассказал мошенникам, что двое его друзей, впечатленные его якобы прибылями, хотели инвестировать 500 000 NT$ и 1 миллион NT$ соответственно. Он также поинтересовался, когда они могут приехать забрать деньги к нему домой.

Во время разговора, он добавил, что срочно нуждается в деньгах, попросив изъять 700 000 NT$ из "заработанной" прибыли.

Сначала группа мошенников колебалась, но сын сыграл три роли, среди которых были два заинтересованных инвестора, которые серьезно расспрашивали о деталях инвестиций.

Наконец, почувствовав выгодную возможность, группа мошенников, побуждаемая перспективой получить большую сумму, согласилась вернуть NT$700 000 наличными.

Даже вернув жертве 700 000 NT$, мошенники настаивали на своей схеме, утверждая, что приложение теперь показывает прибыль в 2,35 миллиона NT$ (72 000 долларов США), но требует уплаты налогов в размере от 5 до 10 процентов, прежде чем он сможет снять какие-либо средства. Однако на этот раз отец не попался.

Таким образом мужчина и сын вернули потерянные средства в семейный бюджет, а мошенниками занимается полиция.

Напомним, что мужчина в США выиграл BMW M3 или 18 000 фунтов стерлингов (22 563 доллара) наличными в онлайн-конкурсе, в котором участвовал в течение трех лет, однако до сих пор не увидел своих денег.

Также сообщалось, что мужчина "спустил" выигрыш в почти 900 млн, но отсудил более 55 млн в суде.