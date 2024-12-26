Зіграв одразу 3 ролі: чоловік розіграв шахраїв і повернув гроші, які ті виманили в його батька

У сина виникли підозри, коли батькові почали надходити повідомлення від невідомих, які турбувалися про стан його здоров'я, що він вечеряв і як спав.

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У Тайвані чоловік розробив геніальний план і зіграв три різні ролі, щоб урятувати свого батька від банди шахраїв. Про це пише видання Scmp.com.

Він успішно переконав рекетирів, що вони отримають подальші інвестиції і зрештою допоміг повернути 700 000 тайванських доларів (21 400 доларів США), після того як його батько втратив ці гроші.

Як пише видання, батько чоловіка "повівся" на звабливу жінку, яка онлайн умовила його вкласти у вигаданий проєкт 700 000 NT$ готівкою. Аферисти не тільки особисто забрали гроші, а й переконали чоловіка встановити на телефон невідомий додаток.

У сина виникли підозри, коли батькові почали надходити повідомлення від невідомих, які турбувалися про стан його здоров'я, що він вечеряв і як спав.

У встановленому застосунку своєю чергою надходили повідомлення про загальні зростання інвестицій. Мовляв, вони збільшилися до 1,3 мільйона NT$ (40 000 доларів США), а прибуток становить понад 600 000 NT$.

Тоді як чоловік заявив, що вже зараз хоче забрати свій прибуток, шахрай наполягав, що "вам потрібно досягти певної суми, перш ніж ви зможете його зняти".

Син запідозрив це, коли батько поскаржився на ситуацію.

"Після того як мій тато розповів про це, я пішов додому і почав дивитися на YouTube відео проти шахрайства. Там натрапив на один, де YouTuber згадав: "Вам потрібна наживка, більша за ту, яку ви втратили, щоб мати шанс повернути свої гроші". Натхненний цим, я вирішив застосувати подібну стратегію, використовуючи телефон свого тата, щоб відновити зв’язок із шахраєм", — розповів син журналістам.

Він від імені батька розповів шахраям, що двоє його друзів, вражені його нібито прибутками, хотіли інвестувати 500 000 NT$ і 1 мільйон NT$ відповідно. Він також поцікавився, коли вони можуть приїхати забрати гроші до нього додому.

Під час розмови, він додав, що терміново потребує грошей, попросивши вилучити 700 000 NT$ із "заробленого" прибутку.

Спочатку група шахраїв вагалася, але син зіграв три ролі, серед яких були два зацікавлені інвестори, які серйозно розпитували про деталі інвестицій.

Нарешті, відчувши вигідну можливість, група шахраїв, очікуючи перспективу отримати більшу суму, погодилася повернути NT$700 000 готівкою.

Навіть повернувши жертві 700 000 NT$, шахраї наполягали на своїй схемі, стверджуючи, що додаток тепер показує прибуток у 2,35 мільйона NT$ (72 000 доларів США), але вимагає сплати податків у розмірі від 5 до 10 відсотків, перш ніж він зможе зняти будь-які кошти. Однак цього разу батько не піймався.

У такий спосіб чоловік і син повернули втрачені кошти у сімейний бюджет, а шахраями займається поліція.

Нагадаємо, що чоловік у США виграв BMW M3 або 18 000 фунтів стерлінгів (22 563 долари) готівкою в онлайн-конкурсі, в якому брав участь протягом трьох років, проте досі не побачив своїх грошей.

Також повідомлялося, що чоловік "спустив" виграш у майже 900 млн, але відсудив понад 55 млн у суді.