В самом "толстом" городе люди едят в заведениях быстрого питания: в чем причина

В городе очень много заведений быстрого питания, еда в которых вызывает привыкание и люди начинают страдать ожирением. Зато в городе только один магазин со свежими продуктами.

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Эббу-Уэйли, город в Великобритании, считается самым "толстым" из-за того, что четыре из пяти его жителей страдают избыточным весом или ожирением. Некоторые питаются едой на вынос трижды в день, пишет The Daily Star.

"Я живу здесь, рядом с McDonald's, и часто там выстраивается столько машин, желающих купить бургеры, что я не могу попасть в свой дом", — рассказал один из жителей, который называет "самым толстым человеком в Эббу-Уэйле".

По словам 37-летней косметологини Джоди Хьюз, здоровье жителей города страдает из-за того, что в нем существует очень много заведений быстрого питания и закусочных. Это вызывает привыкание и поэтому вес людей увеличивается.

В основе этого явления также лежат и экономические проблемы людей, поскольку они вынуждены находить более дешевые варианты для питания в тяжелые времена, и часто это — вредная пища. Кроме того, в городе есть только один магазин со свежими продуктами.

Вместе с постоянными нагрузками это означает, что люди больше "загоняют себя в ловушку ожирения". Также большую роль играет нехватка времени, поскольку приготовить вкусную, здоровую и дешевую пищу быстро не всегда легко.

"Если вы пытаетесь питаться здоровой пищей, употребляя органические продукты и т.д., вам придется заплатить за это много, и мало кто будет поощрять вас питаться правильно, когда полуфабрикаты такие дешевые и их легко достать", — рассказал местный бизнесмен Скотт.

Ранее стало известно, что самый татуированный человек Великобритании Инк-Айт из Бирмингема хочет избавиться от своих модификаций тела, однако не может из-за ограничений. Законодательство заставляет его выехать для проведения необходимых операций за границу.

Отметим, что в Великобритании компания друзей составляла своеобразный рекорд по посещению пабов. Они посетили более 23 тысяч таких заведений и выпили более полусотни тысяч кружек пива.