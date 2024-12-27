У "найтовстішому" місті люди їдять в закладах швидкого харчування: в чому причина

В місті дуже багато закладів швидкого харчування, їжа в яких викликає звикання й люди починають страждати на ожиріння. Натомість в місті лише один магазин зі свіжими продуктами.

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Еббу-Вейлі, місто в Великобританії, вважається "найтовстішим" через те, що чотири з п'яти його жителів страждають на надмірну вагу або ожиріння. Деякі харчуються їжею на виніс тричі на день, пише The Daily Star.

"Я живу тут, поряд із McDonald's, і часто там вибудовується стільки машин, що я не можу потрапити до свого дому", — розповів один із мешканців, який називає "найтовстішою людиною в Еббу-Вейлі".

За словами 37-річної косметологині Джоді Хьюз, здоров'я жителів міста страждає через те, що в ньому працюють дуже багато закладів швидкого харчування та закусочних. Це викликає звикання і тому вага людей збільшується.

В основі цього явища також лежать економічні проблеми людей, оскільки вони змушені знаходити дешевші варіанти для харчування в тяжкі часи, і часто це — шкідлива їжа. Окрім того, у місті є лише один магазин зі свіжими продуктами.

Разом із постійними навантаженнями це означає, що люди більше "заганяють себе в пастку ожиріння". Також велику роль грає брак часу, оскільки приготувати смачну, здорову та дешеву їжу швидко не завжди легко.

"Якщо ви намагаєтеся харчуватися здоровою їжею, вживаючи органічні продукти тощо, вам доведеться заплатити за це багато, і мало хто заохочуватиме вас харчуватися правильно, коли напівфабрикати такі дешеві та їх легко дістати", — розповів місцевий бізнесмен Скотт.

Раніше стало відомо, що найбільш татуйована людина Великої Британії Інк-Айт із Бірмінгема хоче позбутися своїх модифікацій тіла, однак не може через обмеження. Законодавство змушує його виїхати для проведення необхідних операцій за кордон.

Зазначимо, що у Великій Британії компанія друзів встановила своєрідний рекорд із відвідин пабів. Вони відвідали понад 23 тисячі таких закладів та випили понад пів сотні тисяч кухлів пива.